Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.09, 18:15

    В Москве арестован второй террорист, готовивший атаку 1 сентября

    комментировать

    В Москве арестован второй террорист, готовивший атаку 1 сентября

    В Москве арестован второй террорист, готовивший атаку 1 сентября

    Лефортовский суд Москвы арестовал Диловаршо Шарипова, который был задержан вместе с Муродбеком Кодировым за подготовку теракта, который планировали устроить 1 сентября.

    По решению суда Шарипов будет заключен под стражу на два месяца, он останется под арестом до 2 ноября, передает ТАСС.

    Екатерина Краснова, пресс-секретарь Лефортовского суда: «Постановлением Лефортовского суда от 2 сентября в отношении подозреваемого Шарипова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 ноября».

    Ранее, 1 сентября, Мещанский суд арестовал другого подозреваемого — Муродбека Кодирова. По данным следствия, он собирался устроить самоподрыв в местах массового скопления людей. Террорист помещен под стражу до 31 октября.

    смотретьФСБ призвала арестовать боевика ИГИЛ, готовившего теракт в Москве
    ФСБ призвала арестовать боевика ИГИЛ, готовившего теракт в Москве
    По данным ФСБ, второй террорист — Диловаршо Шарипов — готовил атаку с топором. Оба теракта планировались на 1 сентября. Устанвлено, что двое задержанных являются членами ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.). Об их задержании стало известно 31 августа.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru