В Москве арестован второй террорист, готовивший атаку 1 сентября

Лефортовский суд Москвы арестовал Диловаршо Шарипова, который был задержан вместе с Муродбеком Кодировым за подготовку теракта, который планировали устроить 1 сентября.
По решению суда Шарипов будет заключен под стражу на два месяца, он останется под арестом до 2 ноября, передает ТАСС.
Екатерина Краснова, пресс-секретарь Лефортовского суда: «Постановлением Лефортовского суда от 2 сентября в отношении подозреваемого Шарипова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 ноября».
Ранее, 1 сентября, Мещанский суд арестовал другого подозреваемого — Муродбека Кодирова. По данным следствия, он собирался устроить самоподрыв в местах массового скопления людей. Террорист помещен под стражу до 31 октября.
По данным ФСБ, второй террорист — Диловаршо Шарипов — готовил атаку с топором. Оба теракта планировались на 1 сентября. Устанвлено, что двое задержанных являются членами ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.). Об их задержании стало известно 31 августа.
Екатерина Краснова, пресс-секретарь Лефортовского суда: «Постановлением Лефортовского суда от 2 сентября в отношении подозреваемого Шарипова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 ноября».
Ранее, 1 сентября, Мещанский суд арестовал другого подозреваемого — Муродбека Кодирова. По данным следствия, он собирался устроить самоподрыв в местах массового скопления людей. Террорист помещен под стражу до 31 октября.
По данным ФСБ, второй террорист — Диловаршо Шарипов — готовил атаку с топором. Оба теракта планировались на 1 сентября. Устанвлено, что двое задержанных являются членами ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.). Об их задержании стало известно 31 августа.
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