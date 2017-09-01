Задержанный в Москве террорист из ИГИЛ арестован

Суд удовлетворил ходатайство ФСБ об аресте Муродбека Кодирова, обвиняемого в подготовке теракта в Москве 1 сентября.
Мещанский суд Москвы арестовал до 31 октября выходца из Центральной Азии Муродбека Кодирова, который вместе с сообщником готовил теракты в Москве по указанию запрещенной в РФ группировки ИГИЛ.
Кодирову предъявлены обвинения в подготовке террористического акта, в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств и взрывчатки и в участии в деятельности террористической организации, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что преступник признал свою вину.
Как передает РИА Новости, Кодиров — гражданин Узбекистана. У него есть жена и ребенок, а в Москву он приехал 10 марта. Источник, близкий к ФСБ, сообщил РБК, что его сообщник по фамилии Шарипов имеет паспорт Таджикистана.
Напомним, в четверг стало известно, что в столичном регионе задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые соберались устроить теракты в местах массового скопления людей 1 сентября. Оба террориста были членами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».
По данным ФСБ, один из злоумышленников планировал нападение с топором, а второй собирался взорвать себя в толпе с помощью так называемой «кисы» — самодельной взрывчатки из триперекиси ацетона.
Кодирову предъявлены обвинения в подготовке террористического акта, в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств и взрывчатки и в участии в деятельности террористической организации, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что преступник признал свою вину.
Как передает РИА Новости, Кодиров — гражданин Узбекистана. У него есть жена и ребенок, а в Москву он приехал 10 марта. Источник, близкий к ФСБ, сообщил РБК, что его сообщник по фамилии Шарипов имеет паспорт Таджикистана.
Напомним, в четверг стало известно, что в столичном регионе задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые соберались устроить теракты в местах массового скопления людей 1 сентября. Оба террориста были членами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».
По данным ФСБ, один из злоумышленников планировал нападение с топором, а второй собирался взорвать себя в толпе с помощью так называемой «кисы» — самодельной взрывчатки из триперекиси ацетона.
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