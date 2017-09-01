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  • 01.09, 16:07

    Задержанный в Москве террорист из ИГИЛ арестован

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    Задержанный в Москве террорист из ИГИЛ арестован

    Задержанный в Москве террорист из ИГИЛ арестован

    Задержанный в Москве террорист из ИГИЛ арестован
  • Фото: ТАСС

    • Суд удовлетворил ходатайство ФСБ об аресте Муродбека Кодирова, обвиняемого в подготовке теракта в Москве 1 сентября.

    Мещанский суд Москвы арестовал до 31 октября выходца из Центральной Азии Муродбека Кодирова, который вместе с сообщником готовил теракты в Москве по указанию запрещенной в РФ группировки ИГИЛ.

    Кодирову предъявлены обвинения в подготовке террористического акта, в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств и взрывчатки и в участии в деятельности террористической организации, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что преступник признал свою вину.

    Как передает РИА Новости, Кодиров — гражданин Узбекистана. У него есть жена и ребенок, а в Москву он приехал 10 марта. Источник, близкий к ФСБ, сообщил РБК, что его сообщник по фамилии Шарипов имеет паспорт Таджикистана.

    смотретьЗадержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»
    Задержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»
    Напомним, в четверг стало известно, что в столичном регионе задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые соберались устроить теракты в местах массового скопления людей 1 сентября. Оба террориста были членами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

    По данным ФСБ, один из злоумышленников планировал нападение с топором, а второй собирался взорвать себя в толпе с помощью так называемой «кисы» — самодельной взрывчатки из триперекиси ацетона.

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