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  • 01.09, 14:35

    Готовивший теракт в Москве боевик ИГИЛ признал вину

    2 комментария
    Готовивший теракт в Москве боевик ИГИЛ признал вину

    Готовивший теракт в Москве боевик ИГИЛ признал вину

    Готовивший теракт в Москве боевик ИГИЛ признал вину

    Выходец из Центральной Азии, готовивший теракт в Москве, признал вину.

    Выходец из Центральной Азии, обвиняемый в подготовке теракта в Москве 1 сентября, признал свою вину. В Мещанском суде столицы он заявил, что «не виноват» и «сожалеет», сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что ФСБ потребовала арестовать подозреваемого на два месяца.

    смотретьЗадержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»
    Задержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»
    Напомним, в четверг стало известно, что в столичном регионе задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые соберались устроить теракты в местах массового скопления людей 1 сентября. Оба террориста были членами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

    По данным ФСБ, один из злоумышленников планировал нападение с холодным оружием, а второй собирался взорвать себя в толпе.

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