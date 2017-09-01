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  • 01.09, 13:05

    ФСБ призвала арестовать боевика ИГИЛ, готовившего теракт в Москве

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    ФСБ призвала арестовать боевика ИГИЛ, готовившего теракт в Москве

    ФСБ призвала арестовать боевика ИГИЛ, готовившего теракт в Москве

    ФСБ призвала арестовать боевика ИГИЛ, готовившего теракт в Москве

    Мещанский суд Москвы получил ходатайство об аресте выходца из Центральной Азии, собиравшегося устроить теракт 1 сентября.

    Запрос об аресте подозреваемого направила ФСБ. Мужчину предлагается отправить под стражу на два месяца, сообщает ТАСС.

    смотретьЗадержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»
    Задержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»
    Напомним, накануне стало известно, что в столичном регионе задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые были намерены совершить теракты в местах массового нахождения людей 1 сентября. Оба террориста были членами запрещенного «Исламского государства».

    По данным ФСБ, один из злоумышленников планировал нападение с холодным оружием, а второй собирался взорваться в толпе.

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