ФСБ призвала арестовать боевика ИГИЛ, готовившего теракт в Москве

Мещанский суд Москвы получил ходатайство об аресте выходца из Центральной Азии, собиравшегося устроить теракт 1 сентября.
Запрос об аресте подозреваемого направила ФСБ. Мужчину предлагается отправить под стражу на два месяца, сообщает ТАСС.
Напомним, накануне стало известно, что в столичном регионе задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые были намерены совершить теракты в местах массового нахождения людей 1 сентября. Оба террориста были членами запрещенного «Исламского государства».
По данным ФСБ, один из злоумышленников планировал нападение с холодным оружием, а второй собирался взорваться в толпе.
Напомним, накануне стало известно, что в столичном регионе задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые были намерены совершить теракты в местах массового нахождения людей 1 сентября. Оба террориста были членами запрещенного «Исламского государства».
По данным ФСБ, один из злоумышленников планировал нападение с холодным оружием, а второй собирался взорваться в толпе.
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