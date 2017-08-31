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  • 31.08, 15:53

    ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября в Москве

    3 комментария
    ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября в Москве

    ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября в Москве

    ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября в Москве

    ФСБ сообщила о задержании выходцев из Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области.

    Всего были задержаны два человека. Один из них на днях опубликовал в Интернете видеообращение, в котором дал клятву верности «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в РФ). Задержанный собирался устроить нападение с использованием холодного оружия. А в телефоне у него нашли контакты с вербовщиками запрещенной группировки и инструкции по планируемому преступлению.

    Центр общественный связей ФСБ: «Один из задержанных накануне Дня знаний… разместил в сети Интернет свое видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГ. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам».

    А у второго подозреваемого при обыске дома нашли мощную самодельную бомбу. Мужчина признался, что решил стать террористом-смертником.

    По данным ФСБ, злоумышленники собирались устроить теракты 1 сентября в местах массового скопления людей. Отметим, что в этом году День знаний совпал с одним из главных мусульманских праздников — Курбан-байрамом.

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