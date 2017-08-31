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  • 31.08, 17:24
    Задержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад». задержание, Исламское государство, терроризм, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»

    Задержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»

    1 комментарий
    Задержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»

    Задержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»

    Задержанные в Москве террористы признались в намерении «совершить джихад»

      Появились подробности задержания двоих выходцев из Центральной Азии, которые 1 сентября собирались устроить теракты в Москве и области. Атаки планировались в местах массового скопления людей.

      Один из боевиков признался, что приехал в Россию по указке запрещенной в нашей стране экстремистской группировки «Исламское государство» для совершения терактов. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ обнародовал видео, где один из задержанных рассказывает, что прибыл в РФ, «чтобы совершить джихад, взорвать по указанию „Исламского государства“». Также представлена запись, как другой боевик присягает ИГИЛ. На кадрах виден топор, который мог быть использован для нападения на людей.

      Из сообщения ЦОС ФСБ России: «Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом, разместил в Интернете видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. В обращении он дал так называемую клятву верности террористам. После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия».

      Сообщается, что один из экстремистов хотел устроить самоподрыв в толпе. Дома у него нашли самодельную бомбу большой мощности, а у его подельника в телефоне обнаружены контакты вербовщиков и инструкции к запланированной атаке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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