СМИ: в Приэльбрусье нашли три унесенных селевым потоком автомобиля

В Кабардино- Балкарии продолжается
поисково-спасательная операция на месте схода селевого потока.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в экстренных служба Кабардино-Балкарии, три автомобиля, рухнувшие с моста во время схода селевого потока, обнаружены. По предварительной информации, людей в них не нашли.
Ранее сообщалось, что три автомобиля с людьми рухнули реку Баксан из-за селя. Двоих человек удалось спасти, судьба еще троих остается неизвестной. В их числе глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место происшествия.
К ликвидации последствий схода селя привлечены 553 человек, 82 единицы техники, включая вертолеты. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе: в ближайшие сутки возможны грозы и шквалистый ветер, существует угроза схода селевых потоков.
Напомним, в пятницу в Кабардино-Балкарии сошел сель, повредивший газопровод, разрушивший несколько дорог и пешеходные мосты. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. В горах проводят операцию по эвакуации отдыхающих со склонов Эльбруса. В настоящее время там находится 7,7 тысячи туристов.
В МЧС уточнили, что в районе схода селевого потока в Эльбрусском районе находятся порядка 400 туристов, включая 22 ребенка.
МЧС открыло телефон горячей линии, по которой можно получить всю последнюю информацию:
8–8622-39–99-99.
Ранее сообщалось, что три автомобиля с людьми рухнули реку Баксан из-за селя. Двоих человек удалось спасти, судьба еще троих остается неизвестной. В их числе глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место происшествия.
К ликвидации последствий схода селя привлечены 553 человек, 82 единицы техники, включая вертолеты. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе: в ближайшие сутки возможны грозы и шквалистый ветер, существует угроза схода селевых потоков.
Напомним, в пятницу в Кабардино-Балкарии сошел сель, повредивший газопровод, разрушивший несколько дорог и пешеходные мосты. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. В горах проводят операцию по эвакуации отдыхающих со склонов Эльбруса. В настоящее время там находится 7,7 тысячи туристов.
В МЧС уточнили, что в районе схода селевого потока в Эльбрусском районе находятся порядка 400 туристов, включая 22 ребенка.
МЧС открыло телефон горячей линии, по которой можно получить всю последнюю информацию:
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