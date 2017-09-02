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  • 02.09, 01:11

    МЧС: В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение

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    МЧС: В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение

    МЧС: В <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> объявлено штормовое предупреждение

    В ночь на субботу и в течение суток в Кабардино-Балкарии ожидаются грозы, шквалистый ветер, возможны сходы селевых потоков.

    В ночь на субботу и в течение суток в Кабардино-Балкарии ожидаются грозы, шквалистый ветер, возможны сходы селевых потоков.

    Сообщение регионального управления МЧС РФ: «Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, гроза, ливни с градом, шквалом ветра 20–25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема».

    Напомним, в пятницу в Кабардино-Балкарии сошел мощный селевой поток, повредивший газопровод, разрушивший несколько дорог. Разрушены пешеходные мосты. От внешнего мира оказались отрезанными порядка 8 тысяч местных жителей. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

    В горах Кабардино-Балкарии проводят спасательную операцию, которая возобновится с рассветом, сообщили в МЧС. Со склонов Эльбруса эвакуируют туристов.

    Сообщение полпредства президента РФ в в Северо-Кавказском федеральном округе: «Селевыми потоками с ущелья Адыл-Су повреждены газопровод, шесть участков федеральной трассы „Прохладный — Азау“, наиболее сложный достигает 300 метров. В районе курорта Эльбрус находится 7,7 тысяч туристов, из которых около 300 — иностранные граждане. Никто из отдыхающих не пострадал. Желающих выехать транспортируют на вертолетах по воздушному мосту от поселка Терскол до города Тырныауза, а затем на автобусах доставляют к местам назначения».

    В списках погибших значится один человек, еще трое пропали без вести. К поисковой операции кроме специалистов региональных служб привлекли и 70 спасателей из других регионов.

    смотретьСход селя в Кабардино-Балкарии: МЧС открыло горячую линию
    Сход селя в Кабардино-Балкарии: МЧС открыло горячую линию
    Сейчас в трех районах Кабардино-Балкарии объявлен режим чрезвычайной ситуации. МЧС открыло телефон горячей линии, по которой можно получить всю последнюю информацию: 8–8622-39–99-99.

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