МЧС: В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение

В ночь на субботу и в течение суток в
Кабардино-Балкарии ожидаются грозы, шквалистый ветер, возможны сходы селевых потоков.
В ночь на субботу и в течение суток в Кабардино-Балкарии ожидаются грозы, шквалистый ветер, возможны сходы селевых потоков.
Сообщение регионального управления МЧС РФ: «Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, гроза, ливни с градом, шквалом ветра 20–25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема».
Напомним, в пятницу в Кабардино-Балкарии сошел мощный селевой поток, повредивший газопровод, разрушивший несколько дорог. Разрушены пешеходные мосты. От внешнего мира оказались отрезанными порядка 8 тысяч местных жителей. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.
В горах Кабардино-Балкарии проводят спасательную операцию, которая возобновится с рассветом, сообщили в МЧС. Со склонов Эльбруса эвакуируют туристов.
Сообщение полпредства президента РФ в в Северо-Кавказском федеральном округе: «Селевыми потоками с ущелья Адыл-Су повреждены газопровод, шесть участков федеральной трассы „Прохладный — Азау“, наиболее сложный достигает 300 метров. В районе курорта Эльбрус находится 7,7 тысяч туристов, из которых около 300 — иностранные граждане. Никто из отдыхающих не пострадал. Желающих выехать транспортируют на вертолетах по воздушному мосту от поселка Терскол до города Тырныауза, а затем на автобусах доставляют к местам назначения».
В списках погибших значится один человек, еще трое пропали без вести. К поисковой операции кроме специалистов региональных служб привлекли и 70 спасателей из других регионов.
Сейчас в трех районах Кабардино-Балкарии объявлен режим чрезвычайной ситуации. МЧС открыло телефон горячей линии, по которой можно получить всю последнюю информацию:
8–8622-39–99-99.
Сообщение регионального управления МЧС РФ: «Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, гроза, ливни с градом, шквалом ветра 20–25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема».
Напомним, в пятницу в Кабардино-Балкарии сошел мощный селевой поток, повредивший газопровод, разрушивший несколько дорог. Разрушены пешеходные мосты. От внешнего мира оказались отрезанными порядка 8 тысяч местных жителей. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.
В горах Кабардино-Балкарии проводят спасательную операцию, которая возобновится с рассветом, сообщили в МЧС. Со склонов Эльбруса эвакуируют туристов.
Сообщение полпредства президента РФ в в Северо-Кавказском федеральном округе: «Селевыми потоками с ущелья Адыл-Су повреждены газопровод, шесть участков федеральной трассы „Прохладный — Азау“, наиболее сложный достигает 300 метров. В районе курорта Эльбрус находится 7,7 тысяч туристов, из которых около 300 — иностранные граждане. Никто из отдыхающих не пострадал. Желающих выехать транспортируют на вертолетах по воздушному мосту от поселка Терскол до города Тырныауза, а затем на автобусах доставляют к местам назначения».
В списках погибших значится один человек, еще трое пропали без вести. К поисковой операции кроме специалистов региональных служб привлекли и 70 спасателей из других регионов.
Сейчас в трех районах Кабардино-Балкарии объявлен режим чрезвычайной ситуации. МЧС открыло телефон горячей линии, по которой можно получить всю последнюю информацию:
Комментарии