Сход селя в Кабардино-Балкарии: МЧС открыло горячую линию

В горах
Кабардино-Балкарии продолжается спасательная операция. Со склонов Эльбруса эвакуируют туристов, в результате проливных дождей и схода селей дорога на высокогорный курорт частично обвалилась. По последним данным, связь со всеми туристическими группами установлена.
Ликвидацией последствий мощнейшего селя сейчас активно занимаются спасатели Кабардино-Балкарии. Огромные силы брошены на восстановление федеральной трассы «Прохладный — Азау». Участок дороги протяженностью несколько километров по-прежнему перекрыт.
Между тем приходя данные и о жертвах стихии. В списках погибших значится один человек, о судьбе троих пока нет данных. Среди пропавших и глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев.
Спасательная операция проходит и в горах. На вертолетах МЧС оттуда уже начали эвакуировать людей. Пока в безопасное место доставили 27 человек. Но, еще несколько десятков туристов, в том числе 7 детей, все еще остаются в зоне бедствия. Среди застрявших на высокогорье есть альпинисты из США, Германии, Китая, Польши, Словении.
СК начал проверку после того, как три автомобиля с людьми рухнули реку Баксан из-за селя. Правоохранители намерены выяснить, была ли возможность избежать таких последствий, а также оповещали ли экстренные службы население.
По данным МЧС, из-за удара стихии без газа остались сотни человек. Разрушены пешеходные мосты. От внешнего мира оказались отрезанным порядка 8 тысяч местных жителей, отмечает корреспондент НТВ Антон Талпа.
Сейчас в трех районах Кабардино-Балкарии объявлен режим чрезвычайной ситуации. МЧС открыло телефон горячей линии, по которой можно получить информацию о складывающейся ситуации и принимаемых мерах:
8–8622-39–99-99.
Между тем приходя данные и о жертвах стихии. В списках погибших значится один человек, о судьбе троих пока нет данных. Среди пропавших и глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев.
Спасательная операция проходит и в горах. На вертолетах МЧС оттуда уже начали эвакуировать людей. Пока в безопасное место доставили 27 человек. Но, еще несколько десятков туристов, в том числе 7 детей, все еще остаются в зоне бедствия. Среди застрявших на высокогорье есть альпинисты из США, Германии, Китая, Польши, Словении.
СК начал проверку после того, как три автомобиля с людьми рухнули реку Баксан из-за селя. Правоохранители намерены выяснить, была ли возможность избежать таких последствий, а также оповещали ли экстренные службы население.
По данным МЧС, из-за удара стихии без газа остались сотни человек. Разрушены пешеходные мосты. От внешнего мира оказались отрезанным порядка 8 тысяч местных жителей, отмечает корреспондент НТВ Антон Талпа.
Сейчас в трех районах Кабардино-Балкарии объявлен режим чрезвычайной ситуации. МЧС открыло телефон горячей линии, по которой можно получить информацию о складывающейся ситуации и принимаемых мерах:
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