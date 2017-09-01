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  • 01.09, 19:08
    После схода селя туристов эвакуируют вертолетами с кабардинского курорта. Кабардино-Балкария, стихийные бедствия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле схода селя туристов эвакуируют вертолетами с кабардинского курорта

    После схода селя туристов эвакуируют вертолетами с кабардинского курорта

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    После схода селя туристов эвакуируют вертолетами с кабардинского курорта

    После схода селя туристов эвакуируют вертолетами с кабардинского курорта

    После схода селя туристов эвакуируют вертолетами с кабардинского курорта

      В Кабардино-Балкарии развернута спасательная операция. Туристов, заблокированных на Эльбрусе после схода мощного селя, эвакуируют вертолетами. Об этом сообщили в региональном МЧС.

      Из зоны бедствия уже удалось вывезти первых отдыхающих. Как сообщил замначальника главного республиканского управления МЧС Вячеслав Борисов, первым рейсом забрали 12 человек, вторым — 15 человек, в основном иностранных граждан.

      Поток грязи отрезал от внешнего мира почти 8 тысяч человек, 525 из них — туристы из 6 стран. Температура воздуха в горах сейчас около минус 8 градусов. Вода размыла и обрушила часть дороги. Чтобы вернуть реку в прежнее русло, военным придется подорвать 300-метровую скалу. Подробности — в репортаже Юлии Облицовой.

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