После схода селя туристов эвакуируют вертолетами с кабардинского курорта

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Кабардино-Балкарии развернута спасательная операция. Туристов, заблокированных на Эльбрусе после схода мощного селя, эвакуируют вертолетами. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Из зоны бедствия уже удалось вывезти первых отдыхающих. Как сообщил замначальника главного республиканского управления МЧС Вячеслав Борисов, первым рейсом забрали 12 человек, вторым — 15 человек, в основном иностранных граждан.
Поток грязи отрезал от внешнего мира почти 8 тысяч человек, 525 из них — туристы из 6 стран. Температура воздуха в горах сейчас около минус 8 градусов. Вода размыла и обрушила часть дороги. Чтобы вернуть реку в прежнее русло, военным придется подорвать 300-метровую скалу. Подробности — в репортаже Юлии Облицовой.
Поток грязи отрезал от внешнего мира почти 8 тысяч человек, 525 из них — туристы из 6 стран. Температура воздуха в горах сейчас около минус 8 градусов. Вода размыла и обрушила часть дороги. Чтобы вернуть реку в прежнее русло, военным придется подорвать 300-метровую скалу. Подробности — в репортаже Юлии Облицовой.
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