Выжившая в массовом убийстве под Тверью не смогла отсудить 3 млн компенсации

Тверской областной суд не признал выжившую во время массового убийства в Тверской области Марину Коныгину потерпевшей.
Суд Тверской области отказал выжившей во время массового убийства в Редкино Марии Коныгиной в ее требовании о компенсации морального вреда на 3 млн рублей. Женщину не признали потерпевшей, так как в ее отношении не совершалось противоправных действий и она не является родственником кого-либо из погибших, сообщили ТАСС в суде.
В деле об убийстве в Редкино Коныгина проходит свидетелем. Ранее она рассказала следователям, что конфликт с убитыми спровоцировал сам Егоров. Картину произошедшего дополнил сотрудник полиции, принимавший участие в задержании Егорова. Он рассказал, что убийца просил застрелить его, инсценировав попытку к бегству.
ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества «50 лет Октября» вблизи поселка Редкино. Поссорившись с соседями, электрик Сергеей Егоров, согласно материалам дела, взял дома охотничий карабин. И не пощадил никого, убил даже 92-летнюю пенсионерку. Всего от рук стрелка погибли девять человек. Одной женщине удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила. Убийца был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
В деле об убийстве в Редкино Коныгина проходит свидетелем. Ранее она рассказала следователям, что конфликт с убитыми спровоцировал сам Егоров. Картину произошедшего дополнил сотрудник полиции, принимавший участие в задержании Егорова. Он рассказал, что убийца просил застрелить его, инсценировав попытку к бегству.
ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества «50 лет Октября» вблизи поселка Редкино. Поссорившись с соседями, электрик Сергеей Егоров, согласно материалам дела, взял дома охотничий карабин. И не пощадил никого, убил даже 92-летнюю пенсионерку. Всего от рук стрелка погибли девять человек. Одной женщине удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила. Убийца был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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