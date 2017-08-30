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  • 30.08, 14:10

    Убийца девяти человек по Тверью просил полицейских застрелить его при задержании

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    Убийца девяти человек по Тверью просил полицейских застрелить его при задержании

    Убийца девяти человек по Тверью просил полицейских застрелить его при задержании

    Сотрудник полиции, участвовавший в задержании тверского убийцы, рассказал в суде, что Егоров после массовой расправы просил застрелить его.

    В Твери рассматривают дело москвича Сергея Егорова, который в пьяной ссоре убил 9 человек. По словам сотрудника полиции, который проходит свидетелем по его делу, убийца просил полицейских инсценировать попытку к бегству и застрелить его.

    Полицейский также добавил, что Егоров был несильно пьян и пытался оказать сопротивление при задержании, передает ТАСС.

    смотретьУ родственников жертв тверского стрелка сдали нервы в суде
    У родственников жертв тверского стрелка сдали нервы в суде
    ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества «50 лет Октября» вблизи поселка Редкино. Поссорившись с соседями, электрик Сергеей Егоров, согласно материалам дела, взял дома охотничий карабин. И не пощадил никого, убил даже 92-летнюю пенсионерку. Всего от рук стрелка погибли девять человек. Одной женщине удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила. Убийца был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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