У родственников жертв тверского стрелка сдали нервы в суде

Тверской стрелок, устроивший кровавую расправу в деревне Редкино, настаивает на собственной невменяемости, несмотря на заключение медиков, которые пришли к выводу, что он абсолютно здоров. Процесс по этому громкому делу стартовал с довольно эмоционального инцидента.
Как сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев, обвиняемый ведет себя спокойно и сдержанно. В суде заслушивают показания родственников жертв. Они подготовились к процессу заранее, распечатали фотографии для того, чтобы пристыдить виновника преступления.
У сестры одной из погибших девушек при виде вероятного преступника сдали нервы. Она попыталась наброситься на него, однако правоохранители сдержали ее.
Напомним, преступление было совершено 3 июня. Поссорившись с соседями, электрик Сергеей Егоров, согласно материалам дела, взял дома охотничий карабин. И не пощадил никого, убил даже 92-летнюю женщину. Всего от рук стрелка погибли девять человек.
Подробности — в репортаже.
У сестры одной из погибших девушек при виде вероятного преступника сдали нервы. Она попыталась наброситься на него, однако правоохранители сдержали ее.
Напомним, преступление было совершено 3 июня. Поссорившись с соседями, электрик Сергеей Егоров, согласно материалам дела, взял дома охотничий карабин. И не пощадил никого, убил даже 92-летнюю женщину. Всего от рук стрелка погибли девять человек.
Подробности — в репортаже.
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