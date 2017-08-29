Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 15:26
    У родственников жертв тверского стрелка сдали нервы в суде. расследование, суды, Тверская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ родственников жертв тверского стрелка сдали нервы в суде

    У родственников жертв тверского стрелка сдали нервы в суде

    комментировать
    У родственников жертв тверского стрелка сдали нервы в суде

    У родственников жертв тверского стрелка сдали нервы в суде

    У родственников жертв тверского стрелка сдали нервы в суде

      Тверской стрелок, устроивший кровавую расправу в деревне Редкино, настаивает на собственной невменяемости, несмотря на заключение медиков, которые пришли к выводу, что он абсолютно здоров. Процесс по этому громкому делу стартовал с довольно эмоционального инцидента.

      Как сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев, обвиняемый ведет себя спокойно и сдержанно. В суде заслушивают показания родственников жертв. Они подготовились к процессу заранее, распечатали фотографии для того, чтобы пристыдить виновника преступления.

      У сестры одной из погибших девушек при виде вероятного преступника сдали нервы. Она попыталась наброситься на него, однако правоохранители сдержали ее.

      Напомним, преступление было совершено 3 июня. Поссорившись с соседями, электрик Сергеей Егоров, согласно материалам дела, взял дома охотничий карабин. И не пощадил никого, убил даже 92-летнюю женщину. Всего от рук стрелка погибли девять человек.

      Подробности — в репортаже.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru