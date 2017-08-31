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  • 31.08, 15:53

    СМИ: в крови у экс-сенатора Джабраилова нашли наркотик

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    СМИ: в крови у <nobr>экс-сенатора</nobr> Джабраилова нашли наркотик

    СМИ: в крови у экс-сенатора Джабраилова нашли наркотик

    СМИ: в крови у <nobr>экс-сенатора</nobr> Джабраилова нашли наркотик

    Экспертиза показала наличие наркотического вещества в крови у миллиардера Джабраилова, устроившего стрельбу в столичной гостинице.

    Бывший сенатор Умар Джабраилов, устроивший накануне стрельбу в гостинице в центре Москвы, был направлен на медицинское обследование, и тест на наркотическое опьянение дал положительный результат, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

    Из сообщения источника: «Джабраилов был направлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Со слов врачей, тест на наркотическое опьянение дал положительный результат».

    смотретьЭкс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в отеле из-за ужина и уборщицы
    Экс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в отеле из-за ужина и уборщицы
    Известного бизнесмена и бывшего сенатора РФ Умара Джабраилова задержали накануне в гостинице Four Seasons в центре Москвы за стрельбу из наградного пистолета. В результате инцидента никто не пострадал, гостиница работает в обычном режиме. При задержании Джабраилов не сопротивлялся. На экс-сенатора завели уголовное дело о хулиганстве, но вскоре отпустили под подписку о невыезде.

    Ранее сообщалось, что при задержании Джабраилову вызывали скорую помощь, а в его номере нашли белый порошок, который был отправлен на экспертизу. Сам Джабраилов назвал случившееся «досадной оплошностью».

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