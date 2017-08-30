На миллиардера Джабраилова завели дело о хулиганстве за стрельбу в отеле

Миллионер и
экс-сенатор Умар Джабраилов, задержанный в московской гостинице, стал фигурантом уголовного дела.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В столичном УМВД уже подтвердили факт возбуждения уголовного дела после ЧП в отеле, но не стали называть имя подозреваемого.
Ранее стало известно, что Джабраилов ночью открыл огонь в одной из гостиниц в центре Москвы. Сообщается, что экс-сенатор стрелял из наградного пистолета в потолок. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу Джабраилов открыл в одной из гостиниц рядом с Кремлем, а при задержании ни он, ни кто-либо из его многочисленной охраны сопротивление не оказывал.
Умар Джабраилов — миллионер и меценат, занимается строительным бизнесом. Был членом Совета Федерации в 2004–2009 годах, входил в российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.
В столичном УМВД уже подтвердили факт возбуждения уголовного дела после ЧП в отеле, но не стали называть имя подозреваемого.
Ранее стало известно, что Джабраилов ночью открыл огонь в одной из гостиниц в центре Москвы. Сообщается, что экс-сенатор стрелял из наградного пистолета в потолок. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу Джабраилов открыл в одной из гостиниц рядом с Кремлем, а при задержании ни он, ни кто-либо из его многочисленной охраны сопротивление не оказывал.
Умар Джабраилов — миллионер и меценат, занимается строительным бизнесом. Был членом Совета Федерации в 2004–2009 годах, входил в российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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