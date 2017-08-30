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  • 30.08, 12:38

    На миллиардера Джабраилова завели дело о хулиганстве за стрельбу в отеле

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    На миллиардера Джабраилова завели дело о хулиганстве за стрельбу в отеле

    На миллиардера Джабраилова завели дело о хулиганстве за стрельбу в отеле

    На миллиардера Джабраилова завели дело о хулиганстве за стрельбу в отеле

    Миллионер и экс-сенатор Умар Джабраилов, задержанный в московской гостинице, стал фигурантом уголовного дела.

    В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    В столичном УМВД уже подтвердили факт возбуждения уголовного дела после ЧП в отеле, но не стали называть имя подозреваемого.

    Ранее стало известно, что Джабраилов ночью открыл огонь в одной из гостиниц в центре Москвы. Сообщается, что экс-сенатор стрелял из наградного пистолета в потолок. В результате инцидента никто не пострадал.

    По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу Джабраилов открыл в одной из гостиниц рядом с Кремлем, а при задержании ни он, ни кто-либо из его многочисленной охраны сопротивление не оказывал.

    Умар Джабраилов — миллионер и меценат, занимается строительным бизнесом. Был членом Совета Федерации в 2004–2009 годах, входил в российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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