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  • 30.08, 12:38

    СМИ: миллиардер и экс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле

    2 комментария
    • Фото РИА Новости, Илья Питалев
    СМИ: миллиардер и <nobr>экс-сенатор</nobr> Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле

    СМИ: миллиардер и экс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле

    СМИ: миллиардер и <nobr>экс-сенатор</nobr> Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле
  • Фото РИА Новости, Илья Питалев

    • Предприниматель, меценат и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов задержан в Москве.

    Около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина некий мужчина начал стрелять из пистолета в одной из гостиниц в центре столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Прибывшие на место стражи порядка задержали Джабраилова и доставили его в отдел.

    По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство». Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

    Умар Джабраилов занимается строительным бизнесом и является основателем ассоциации «Аванти». В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, где входил в комитет по международным делам. Кроме того, Джабраилов является председателем попечительского совета Московского музея современного искусства почетным академиком Российской академии художеств.

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