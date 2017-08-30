СМИ: миллиардер и экс-сенатор Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле

Предприниматель, меценат и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов задержан в Москве.
Около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина некий мужчина начал стрелять из пистолета в одной из гостиниц в центре столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Прибывшие на место стражи порядка задержали Джабраилова и доставили его в отдел.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство». Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Умар Джабраилов занимается строительным бизнесом и является основателем ассоциации «Аванти». В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, где входил в комитет по международным делам. Кроме того, Джабраилов является председателем попечительского совета Московского музея современного искусства почетным академиком Российской академии художеств.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство». Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Умар Джабраилов занимается строительным бизнесом и является основателем ассоциации «Аванти». В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, где входил в комитет по международным делам. Кроме того, Джабраилов является председателем попечительского совета Московского музея современного искусства почетным академиком Российской академии художеств.
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