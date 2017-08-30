Задержанному Джабраилову вызывали скорую помощь

Миллиардера Умара Джабраилова, задержанного после стрельбы в отеле в центре Москвы, осмотрели медики скорой помощи, которых вызвали к нему в отдел полиции
«Китай-город».
Как сообщает ТАСС, причина вызова к Джабраилову бригады скорой помощи неизвестна. По информации справочной службы скорой помощи по Москве, медики осмотрели задержанного на месте и приняли решение в больницу его не отправлять.
Экс-сенатора и миллиардера Джабраилова задержали за стрельбу в потолок из наградного пистолета в отеле Four Seasons в Москве. При задержании бизнесмен, по данным источника, вел себя спокойно и не сопротивлялся. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщалось, что Джабраилов прошел медицинское освидетельствование на предмет опьянения, а кроме того, в его номере нашли белый порошок.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства. В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.
Экс-сенатора и миллиардера Джабраилова задержали за стрельбу в потолок из наградного пистолета в отеле Four Seasons в Москве. При задержании бизнесмен, по данным источника, вел себя спокойно и не сопротивлялся. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщалось, что Джабраилов прошел медицинское освидетельствование на предмет опьянения, а кроме того, в его номере нашли белый порошок.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства. В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.
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