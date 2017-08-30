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  • 30.08, 17:11

    Задержанному Джабраилову вызывали скорую помощь

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    • Фото РИА Новости
    Задержанному Джабраилову вызывали скорую помощь

    Задержанному Джабраилову вызывали скорую помощь

    Задержанному Джабраилову вызывали скорую помощь
  • Фото РИА Новости

    • Миллиардера Умара Джабраилова, задержанного после стрельбы в отеле в центре Москвы, осмотрели медики скорой помощи, которых вызвали к нему в отдел полиции «Китай-город».

    Как сообщает ТАСС, причина вызова к Джабраилову бригады скорой помощи неизвестна. По информации справочной службы скорой помощи по Москве, медики осмотрели задержанного на месте и приняли решение в больницу его не отправлять.

    Экс-сенатора и миллиардера Джабраилова задержали за стрельбу в потолок из наградного пистолета в отеле Four Seasons в Москве. При задержании бизнесмен, по данным источника, вел себя спокойно и не сопротивлялся. В результате происшествия никто не пострадал.

    Сообщалось, что Джабраилов прошел медицинское освидетельствование на предмет опьянения, а кроме того, в его номере нашли белый порошок.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства. В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.

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