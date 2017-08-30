Полиция выясняет, был ли Джабраилов пьян во время стрельбы в отеле

Миллиардер Умар Джабраилов, который был задержан сегодня после стрельбы в отеле в центре Москвы, прошел медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.
Результаты освидетельствования пока не готовы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Также, по словам собеседника агентства, в номере Джабраилова был найден белый порошок. Вещество отправлено на экспертизу. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Экс-сенатора и миллиардера Джабраилова задержали за стрельбу в потолок из наградного пистолета в отеле в Москве. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
При задержании бизнесмен, по данным источника, вел себя спокойно и не сопротивлялся. «Сложил наградное оружие и позволил себя задержать без сопротивления», — добавил собеседник агентства.
Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства. В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.
Экс-сенатора и миллиардера Джабраилова задержали за стрельбу в потолок из наградного пистолета в отеле в Москве. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
При задержании бизнесмен, по данным источника, вел себя спокойно и не сопротивлялся. «Сложил наградное оружие и позволил себя задержать без сопротивления», — добавил собеседник агентства.
Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства. В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.
Комментарии