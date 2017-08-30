Задержанного за стрельбу в отеле экс-сенатора Джабраилова отпустили

Умар Джабраилов, открывший огонь в отеле в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде.
О том, что миллиардера и бывшего члена Совета Федерации решили не арестовывать, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу столичной полиции.
Пресс-служба ГУ МВД По Москве: «С Джабраилова взята подписка о невыезде, его отпустили. Допрос завершен».
Напомним, инцидент с участием Джабраилова произошел в ночь на 30 августа в столичной гостинице Four Seasons (бывшая гостиница «Москва») на улице Охотный Ряд. Экс-сенатор несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета. В результате происшествия никто не пострадал, во время задержания ни Джабраилов, ни его охрана сопротивления не оказывали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Джабраилов прошел медицинское освидетельствование на предмет опьянения. При этом, как сообщали СМИ, в его номере нашли белый порошок, который был отправлен на экспертизу.
Умар Джабраилов — предприниматель и меценат, занимается строительным бизнесом. Был членом Совета Федерации в 2004–2009 годах, входил в российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.
Пресс-служба ГУ МВД По Москве: «С Джабраилова взята подписка о невыезде, его отпустили. Допрос завершен».
Напомним, инцидент с участием Джабраилова произошел в ночь на 30 августа в столичной гостинице Four Seasons (бывшая гостиница «Москва») на улице Охотный Ряд. Экс-сенатор несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета. В результате происшествия никто не пострадал, во время задержания ни Джабраилов, ни его охрана сопротивления не оказывали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Джабраилов прошел медицинское освидетельствование на предмет опьянения. При этом, как сообщали СМИ, в его номере нашли белый порошок, который был отправлен на экспертизу.
Умар Джабраилов — предприниматель и меценат, занимается строительным бизнесом. Был членом Совета Федерации в 2004–2009 годах, входил в российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.
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