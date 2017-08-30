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  • 30.08, 18:42

    Родителей сбитого в Балашихе мальчика могут обвинить в его спаивании

    1 комментарий

    Родителей сбитого в Балашихе мальчика могут обвинить в его спаивании

    Родителей сбитого в Балашихе мальчика могут обвинить в его спаивании

    Следователи МВД подмосковной Балашихи могут возбудить уголовное дело о спаивании шестилетнего Алёши Шимко, которого весной этого года во дворе насмерть сбила машина.

    Как оказалось, следователи МУ МВД «Балашихинское» еще в июне усмотрели признаки преступления по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции». Об этом говорится в рапорте сотрудника МВД Аринушкина, направленном начальнику полиции Железнодорожного, передает агентство RT.

    Из рапорта: «Согласно заключению эксперта, обнаруженная концентрация этилового спирта в крови трупа мальчика Шимко Алексея Романовича указывает на то, что пострадавший в момент наступления смерти находился в состоянии алкогольного опьянения, которое могло соответствовать сильной степени. Исходя из вышеизложенного, следствие приходит к выводу, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 151 УК РФ».

    В связи с этим родственники опасаются, что по итогам проверки их могут привлечь к ответственности за спаивание ребенка. Согласно Уголовному кодексу, за это им может грозить до пяти лет лишения свободы.

    Напомним, громкое ДТП в подмосковной Балашихе произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова, которая управляла Hyundai Solaris, во дворе сбила шестилетнего мальчика.

    смотретьСМИ: родители «пьяного» мальчика заявили иск на 10 миллионов рублей
    СМИ: родители «пьяного» мальчика заявили иск на 10 миллионов рублей
    Позднее эксперты обнаружили в крови погибшего концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Во многом из-за неправдоподобных выводов экспертизы, которые родители погибшего связали со связями Алисовой, история получила широкий резонанс. Впрочем, повторная экспертиза также подтвердила, что в крови мальчика содержалось значительное количество алкоголя.

    Сейчас виновница ДТП находится в СИЗО. Выяснилось, что в момент аварии она говорила по телефону и двигалась со скоростью 50 км/ч.

    Дело об этом резонансном ДТП рассматривается в суде города Железнодорожный. Следственный комитет в свою очередь расследует дело о халатности медэкспертов.

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