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  • 28.08, 09:09
    В Подмосковье начинается рассмотрение по существу дела о ДТП с «пьяным» мальчиком. ДТП, Московская область, дети и подростки, расследование, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье начинается рассмотрение по существу дела о ДТП с «пьяным» мальчиком

    В Подмосковье начинается рассмотрение по существу дела о ДТП с «пьяным» мальчиком

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    В Подмосковье начинается рассмотрение по существу дела о ДТП с «пьяным» мальчиком

    В Подмосковье начинается рассмотрение по существу дела о ДТП с «пьяным» мальчиком

    В Подмосковье начинается рассмотрение по существу дела о ДТП с «пьяным» мальчиком

      Сегодня в суде города Железнодорожный продолжится процесс по делу об аварии, в которой погиб шестилетний Алёша Шимко.

      Миллионы россиян узнали о расследовании после того, как в крови сбитого мальчика обнаружили ударную дозу алкоголя — 2,7 промилле. Для ребенка, по словам наркологов, это равно алкогольной коме.

      Сегодня свои выводы огласит прокуратура, а обвиняемая — Ольга Алисова — ответит, признает ли она вину.

      Резонансное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Женщина на иномарке сбила ребенка во дворе, когда тот гулял с дедушкой. По словам очевидцев, обвиняемая ехала быстро и разговаривала за рулем по телефону.

      После смерти ребенка исследование показало шокирующий результат — мальчик якобы был сильно пьян. Следственный комитет заподозрил экспертов в халатности, но повторный анализ в главном управлении криминалистики подтвердил наличие в крови алкоголя.

      Отец ребенка уверен, что результаты были подделаны, а спирт в печень ребенка влили уже после смерти. Семья погибшего Алеши Шимко заказала независимую экспертизу в Германии.

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