Эксперты комментируют обнаружение алкоголя в крови погибшего 6-летнего мальчика

Следователи подтвердили, что в крови
6-летнего мальчика, погибшего под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, действительно был найден алкоголь. Но как он мог там оказаться? Возможна ли химическая реакция? И как следы крови Алёши оказались в машине?
Вроде бы, все сходилось в этой истории. Женщина-водитель, муж которой, якобы, член ОПГ. Странным образом пропавшее видео со всех камер наблюдения. Подписанное лаборантом и заведующим лабораторией заключение — в крови шестилетнего ребенка — 2,7 промилле алкоголя. Им бы исчезнуть, избегать камер. Но логика событий меняется. Заведующий отделением судмедэкспертизы заявляет СМИ, что он абсолютно уверен в том, что написал в заключении.
Михаил Клейменов, заведующий Железнодорожным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы: «Я могу сказать однозначно, что алкоголь, который обнаружен в крови, он попал туда при жизни. И это факт, от которого нельзя отпираться. Не может быть никакой подмены, фальсификации в отношении этих образцов».
Отец мальчика, естественно, верить экспертизам отказывается. Он уже устал от того, что обсуждают не уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а пил или не пил его ребенок.
Роман Шимко, отец мальчика: «Я собрался с силами и все-таки прочитал эту экспертизу от начала до конца. И я увидел там такие вещи, такие описания, которые не соответствуют алкогольному опьянению: слизистая не была обожжена, гортань не обожжена».
В одном из своих интервью, отец утверждал, что ребенку могли вколоть алкоголь уже после смерти. Или теперь это предположение совсем не кажется фантастикой.
Виктор Колкутин, судебно-медицинский эксперт: «С позиции моего жизненного и экспертного опыта, эти цифры — означают, что, скорее всего, этот алкоголь появился в пробах уже после того как они были изъяты из тела погибшего».
Вот только когда он появился? Могли ли эти пробы банально перепутать, или это, действительно, злой умысел? А может, ошибаются и отец, и эксперты?
Елена Фокина, старший помощник руководителя СУ СК России по Московской области: «Следователями был произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого были обнаружены и изъяты образцы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь».
За ходом расследования следит корреспондент НТВ Алексей Поляков.
В то, что мальчик был пьян, невозможно поверить. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова говорила, что никаких пагубных привычек в семье Алеши не заметила. Все время говорят о том, что это не просто алкоголь, а чуть ли не выпитая 8-летним ребенком бутылка водки, и что экспертиза это подтверждает. Но надо понимать, что «промилле» — это очень условная величина. Этот показатель зависит от веса человека, скорости обмена веществ.
Если очень грубо обобщить, то 2,7 промилле в крови 6-летнего мальчика может оказаться после 100 граммов водки, а не бутылки, как говорят в некоторых СМИ. Но и такую дозу алкоголя шестилетний ребенок вряд ли сможет выпить. Но при этом эксперты утверждают, что это точно не кефир, квас или какие-то лекарственные препараты. Они просто не дадут таких цифр.
Виктора Колкутин: «Это, безусловно, только принятие алкоголя. Никаких иных вариантов здесь быть не может. Это, безусловно, очень много, потому что у маленьких детей от алкоголя очень быстро наступает токсический эффект, угнетение дыхательного центра. И если малыш сразу не впадает в кому, он будет, мягко говоря, и неадекватен, и не готов к каким-то активным действиям».
То есть, ребенок с такой дозой алкоголя в крови вряд ли мог бы вообще кататься на велосипеде. А его полностью неадекватное поведение точно заметил бы кто-то на детской площадке.
Наказание задавившую мальчика Ольгу Алисову ждет в любом случае. Только вопрос, какое: санкции по статье от принудительных работ до лишения свободы на 5 лет. И, конечно, признание ребенка выпившим делает наказание водителю менее жестким.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, 23 апреля в подмосковной Балашихе Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, во дворе дома сбила насмерть 6-летнего мальчика, протащив его под колесами автомобиля около 10 метров. ВПозднее отец мальчика получил заключение судмедэкспертизы, в котором утверждалось, что в крови 6-летнего мальчика якобы было 2,7 промилле алкоголя. История получила огромный общественный резонанс.
Михаил Клейменов, заведующий Железнодорожным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы: «Я могу сказать однозначно, что алкоголь, который обнаружен в крови, он попал туда при жизни. И это факт, от которого нельзя отпираться. Не может быть никакой подмены, фальсификации в отношении этих образцов».
Отец мальчика, естественно, верить экспертизам отказывается. Он уже устал от того, что обсуждают не уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а пил или не пил его ребенок.
Роман Шимко, отец мальчика: «Я собрался с силами и все-таки прочитал эту экспертизу от начала до конца. И я увидел там такие вещи, такие описания, которые не соответствуют алкогольному опьянению: слизистая не была обожжена, гортань не обожжена».
В одном из своих интервью, отец утверждал, что ребенку могли вколоть алкоголь уже после смерти. Или теперь это предположение совсем не кажется фантастикой.
Виктор Колкутин, судебно-медицинский эксперт: «С позиции моего жизненного и экспертного опыта, эти цифры — означают, что, скорее всего, этот алкоголь появился в пробах уже после того как они были изъяты из тела погибшего».
Вот только когда он появился? Могли ли эти пробы банально перепутать, или это, действительно, злой умысел? А может, ошибаются и отец, и эксперты?
Елена Фокина, старший помощник руководителя СУ СК России по Московской области: «Следователями был произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого были обнаружены и изъяты образцы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь».
За ходом расследования следит корреспондент НТВ Алексей Поляков.
В то, что мальчик был пьян, невозможно поверить. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова говорила, что никаких пагубных привычек в семье Алеши не заметила. Все время говорят о том, что это не просто алкоголь, а чуть ли не выпитая 8-летним ребенком бутылка водки, и что экспертиза это подтверждает. Но надо понимать, что «промилле» — это очень условная величина. Этот показатель зависит от веса человека, скорости обмена веществ.
Если очень грубо обобщить, то 2,7 промилле в крови 6-летнего мальчика может оказаться после 100 граммов водки, а не бутылки, как говорят в некоторых СМИ. Но и такую дозу алкоголя шестилетний ребенок вряд ли сможет выпить. Но при этом эксперты утверждают, что это точно не кефир, квас или какие-то лекарственные препараты. Они просто не дадут таких цифр.
Виктора Колкутин: «Это, безусловно, только принятие алкоголя. Никаких иных вариантов здесь быть не может. Это, безусловно, очень много, потому что у маленьких детей от алкоголя очень быстро наступает токсический эффект, угнетение дыхательного центра. И если малыш сразу не впадает в кому, он будет, мягко говоря, и неадекватен, и не готов к каким-то активным действиям».
То есть, ребенок с такой дозой алкоголя в крови вряд ли мог бы вообще кататься на велосипеде. А его полностью неадекватное поведение точно заметил бы кто-то на детской площадке.
Наказание задавившую мальчика Ольгу Алисову ждет в любом случае. Только вопрос, какое: санкции по статье от принудительных работ до лишения свободы на 5 лет. И, конечно, признание ребенка выпившим делает наказание водителю менее жестким.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, 23 апреля в подмосковной Балашихе Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, во дворе дома сбила насмерть 6-летнего мальчика, протащив его под колесами автомобиля около 10 метров. ВПозднее отец мальчика получил заключение судмедэкспертизы, в котором утверждалось, что в крови 6-летнего мальчика якобы было 2,7 промилле алкоголя. История получила огромный общественный резонанс.
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