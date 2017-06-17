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  • 17.06, 13:57

    «Препятствие под днищем»: адвокат сбившей «пьяного» мальчика женщины рассказала о ДТП

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    «Препятствие под днищем»: адвокат сбившей «пьяного» мальчика женщины рассказала о ДТП

    «Препятствие под днищем»: адвокат сбившей «пьяного» мальчика женщины рассказала о ДТП

    Адвокат Ольги Алисовой, подозреваемой в наезде на ребенка в подмосковной Балашихе, рассказала о деталях резонансного ДТП.

    По словам Натальи Уракиной, ее подзащитная доехала примерно до середины дома и «почувствовала под днищем своего автомобиля какое-то препятствие», сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Наталья Уракина, адвокат: «Ольга остановилась. К машине бежали люди, по машине начали стучать и кричать. Она открыла водительскую дверь, попробовала выйти, но пожилой мужчина ей сказал: „Сдай назад, проедь вперед!“ Она все эти действия проделала, но незначительно проезжала вперед и назад. В итоге она все-таки вышла из машины и увидела, что между задними колесами ее автомобиля лежит ребенок».

    Со ссылкой на слова Алисовой адвокат добавила, что ребенок лежал без движения, голова «чуть сдвинулась вбок», а изо рта пошла кровь. На одежде следов крови не было. После этого Алисова начала звонить своим знакомым, а затем вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

    Резонансное ДТП произошло 23 апреля. Ольга Алисова на своем Hyundai Solaris сбила шестилетнего Алексея Шимко. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Во многом из-за неправдоподобных выводов экспертизы история и получила широкий резонанс. Выводы экспертов стали основанием для возбуждения дела о халатности.

    При этом уголовное дело по факту гибели мальчика под колесами иномарки возбудили совсем недавно. По некоторым данным, Ольга Алисова является женой участника подмосковной ОПГ, который сейчас находится в колонии. Не исключено, что задержка с возбуждением дела как-то связана с этим обстоятельством.

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