«Препятствие под днищем»: адвокат сбившей «пьяного» мальчика женщины рассказала о ДТП

Адвокат Ольги Алисовой, подозреваемой в наезде на ребенка в подмосковной Балашихе, рассказала о деталях резонансного ДТП.
По словам Натальи Уракиной, ее подзащитная доехала примерно до середины дома и «почувствовала под днищем своего автомобиля какое-то препятствие», сообщает сайт «Комсомольской правды».
Наталья Уракина, адвокат: «Ольга остановилась. К машине бежали люди, по машине начали стучать и кричать. Она открыла водительскую дверь, попробовала выйти, но пожилой мужчина ей сказал: „Сдай назад, проедь вперед!“ Она все эти действия проделала, но незначительно проезжала вперед и назад. В итоге она все-таки вышла из машины и увидела, что между задними колесами ее автомобиля лежит ребенок».
Со ссылкой на слова Алисовой адвокат добавила, что ребенок лежал без движения, голова «чуть сдвинулась вбок», а изо рта пошла кровь. На одежде следов крови не было. После этого Алисова начала звонить своим знакомым, а затем вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.
Резонансное ДТП произошло 23 апреля. Ольга Алисова на своем Hyundai Solaris сбила шестилетнего Алексея Шимко. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Во многом из-за неправдоподобных выводов экспертизы история и получила широкий резонанс. Выводы экспертов стали основанием для возбуждения дела о халатности.
Наталья Уракина, адвокат: «Ольга остановилась. К машине бежали люди, по машине начали стучать и кричать. Она открыла водительскую дверь, попробовала выйти, но пожилой мужчина ей сказал: „Сдай назад, проедь вперед!“ Она все эти действия проделала, но незначительно проезжала вперед и назад. В итоге она все-таки вышла из машины и увидела, что между задними колесами ее автомобиля лежит ребенок».
Со ссылкой на слова Алисовой адвокат добавила, что ребенок лежал без движения, голова «чуть сдвинулась вбок», а изо рта пошла кровь. На одежде следов крови не было. После этого Алисова начала звонить своим знакомым, а затем вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.
Резонансное ДТП произошло 23 апреля. Ольга Алисова на своем Hyundai Solaris сбила шестилетнего Алексея Шимко. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Во многом из-за неправдоподобных выводов экспертизы история и получила широкий резонанс. Выводы экспертов стали основанием для возбуждения дела о халатности.
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