Сбитого насмерть в Подмосковье 6-летнего ребенка обвинили в пьянстве

Невероятный поворот произошел в деле о гибели ребенка в Подмосковье. В крови шестилетнего Алексея, который попал под колеса иномарки, нашли 2,7 промилле алкоголя.

Офицер Росгвардии Роман Шимко признается: ждал, когда женщина, которая сбила его сына и протащила тело несколько метров, наконец-то придет к нему с извинениями и словами раскаяния. Но вместо этого он получил результаты экспертизы, согласно которой маленький Лёша сам бросился под колеса иномарки, потому что был в буквально смысле смертельно пьян. В это невозможно поверить, но медики обнаружили в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя, это почти бутылка водки.



Мужчина, потерявший самое дорогое, что у него было, уверен: это каким-то образом подстроила виновница аварии. Офицер полагает, что она мстит ему за то, что он отказался забирать заявление из полиции, намерен идти до конца и наказать ее.



А специалисты говорят: это или ошибка, или намеренная подтасовка данных. Даже если допустить то, что ребенок якобы выпил поллитра водки, а родители этого не заметили, то в любом случае для шестилетнего малыша такая доза спиртного была бы смертельной или как минимум привела бы к тяжелейшему отравлению и алкогольной коме.



К месту, где 23 апреля произошла авария, по-прежнему несут цветы и мягкие игрушки. Местные жители шокированы не только гибелью малыша, но и обстоятельствами ДТП. Они рассказывают: 31-летняя Ольга Алисова, обвиняемая по делу о гибели малыша, не ехала, а мчалась по двору их дома, разговаривая при этом по телефону. Потому не удивительно, что она не заметила ребенка. Не остановилась после удара, лишь спустя метров десять начала тормозить. Но даже когда осознала, что сбила мальчика, она не удосужилась даже скорую вызвать, уверяют очевидцы.



По некоторым данным, Ольга Алисова — супруга участника подмосковной ОПГ, который сейчас отбывает наказание в тюрьме. И отец погибшего мальчика подозревает, что это может быть как-то связано с поистине поражающими результатами экспертизы. Тем не менее он будет настаивать на том, чтобы была проведена еще одна, независимая экспертиза. Для этого придется пережить жуткую процедуру — эксгумацию тела его сына. Но ради того, чтобы восстановить справедливость, он готов на это пойти.



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