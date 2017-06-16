СК перепроверит результаты экспертиз в деле о сбитом в Балашихе «пьяном» ребенке

Сегодня продолжение получила резонансная история с гибелью школьника под колесами иномарки в Подмосковье. Накануне новость о том, что в крови шестилетнего ребенка эксперты нашли 2,7 промилле алкоголя, шокировала общественность.
Если верить заключению, ребенок должен был выпить как минимум пол-литра крепкого спиртного. И при этом, как следует из протокола, он еще был в состоянии мчаться по дорожке на велосипеде. К расследованию подключились прокуроры, дело на контроль взяли в руководстве МВД.
Скандальности добавляет еще одно обстоятельство — за рулем автомобиля находилась супруга известного в городе и когда-то очень влиятельного лидера ОПГ.
В ближайшее время сотрудники полиции посетят здание бюро судмедэкспертизы Железнодорожного. В первую очередь будут изъяты все документы, связанные с результатами исследований анализов крови погибшего Леши Шимко. После следователи пообщаются с теми, кто вынес заключение, о котором накануне узнала вся страна, — 2,7 промилле алкоголя. Для взрослого человека это, выражаясь языком медиков, тяжелая степень опьянения. Получается, малыш во время прогулки незаметно для всех употребил бутылку спиртного и при этом еще и катался на велосипеде.
Женщина, которая сейчас является обвиняемой в уголовном деле о смертельном ДТП, — 31-летняя Ольга Алисова. По некоторым данным, она является женой участника подмосковной ОПГ, который сейчас находится в колонии. Несмотря на то, что накануне стало понятно, что дело будет расследоваться самым тщательным образом, на связь с отцом погибшего мальчика она так и не вышла.
Подробности — в видеоматериале.
Скандальности добавляет еще одно обстоятельство — за рулем автомобиля находилась супруга известного в городе и когда-то очень влиятельного лидера ОПГ.
В ближайшее время сотрудники полиции посетят здание бюро судмедэкспертизы Железнодорожного. В первую очередь будут изъяты все документы, связанные с результатами исследований анализов крови погибшего Леши Шимко. После следователи пообщаются с теми, кто вынес заключение, о котором накануне узнала вся страна, — 2,7 промилле алкоголя. Для взрослого человека это, выражаясь языком медиков, тяжелая степень опьянения. Получается, малыш во время прогулки незаметно для всех употребил бутылку спиртного и при этом еще и катался на велосипеде.
Женщина, которая сейчас является обвиняемой в уголовном деле о смертельном ДТП, — 31-летняя Ольга Алисова. По некоторым данным, она является женой участника подмосковной ОПГ, который сейчас находится в колонии. Несмотря на то, что накануне стало понятно, что дело будет расследоваться самым тщательным образом, на связь с отцом погибшего мальчика она так и не вышла.
Подробности — в видеоматериале.
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