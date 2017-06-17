Бастрыкин добивается передачи дела о «пьяном» мальчике Следственному комитету

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Московской области попросить прокуратуру передать резонансное дело о ДТП в Балашихе Следственному комитету.
В настоящее время расследованием дела «пьяного» мальчика занимается МВД. Но глава Следственного комитета добивается передачи этого дела его ведомству.
По поручению Бастрыкина ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче дела будет руководитель ГСУ СК по Московской области. В случае если прокурор откажется, этот вопрос будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры РФ, сообщает на сайте СК.
Напомним, трагедия произошла в Балашихе 23 апреля. Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris сбила 6-летнего мальчика и протащила его под капотом около 10 метров. Ребенок скончался от полученных повреждений. В июне отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, которые установили, что в крови его сына в момент аварии якобы был алкоголь — 2,7 промилле. Это соответствует сильной степени опьянения.
дело о халатности из-за сомнительный выводов судмедэкспертов.
По поручению Бастрыкина ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче дела будет руководитель ГСУ СК по Московской области. В случае если прокурор откажется, этот вопрос будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры РФ, сообщает на сайте СК.
Напомним, трагедия произошла в Балашихе 23 апреля. Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris сбила 6-летнего мальчика и протащила его под капотом около 10 метров. Ребенок скончался от полученных повреждений. В июне отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, которые установили, что в крови его сына в момент аварии якобы был алкоголь — 2,7 промилле. Это соответствует сильной степени опьянения.
дело о халатности из-за сомнительный выводов судмедэкспертов.
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