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  • 17.06, 23:02

    Бастрыкин добивается передачи дела о «пьяном» мальчике Следственному комитету

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    Бастрыкин добивается передачи дела о «пьяном» мальчике Следственному комитету

    Бастрыкин добивается передачи дела о «пьяном» мальчике Следственному комитету

    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Московской области попросить прокуратуру передать резонансное дело о ДТП в Балашихе Следственному комитету.

    В настоящее время расследованием дела «пьяного» мальчика занимается МВД. Но глава Следственного комитета добивается передачи этого дела его ведомству.

    По поручению Бастрыкина ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче дела будет руководитель ГСУ СК по Московской области. В случае если прокурор откажется, этот вопрос будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры РФ, сообщает на сайте СК.

    Напомним, трагедия произошла в Балашихе 23 апреля. Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris сбила 6-летнего мальчика и протащила его под капотом около 10 метров. Ребенок скончался от полученных повреждений. В июне отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, которые установили, что в крови его сына в момент аварии якобы был алкоголь — 2,7 промилле. Это соответствует сильной степени опьянения.

    Кроме того, уголовное дело о гибели мальчика возбудили только спустя месяц после аварии. История получила огромный общественный резонанс. В результате СК возбудил дело о халатности из-за сомнительный выводов судмедэкспертов.

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