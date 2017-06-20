Глава МВД взял на личный контроль дело о ДТП с «пьяным» ребенком

Глава МВД России Владимир Колокольцев держит на личном контроле расследование по резонансному делу о ДТП в Балашихе, где у ребенка в крови якобы был обнаружен алкоголь.
По словам министра, дело передано в МВД по решению областной прокуратуры.
Владимир Колокольцев: «Судя по открытой предварительной информации, судмедэкспертиза показала, что алкоголь был. Заказана повторная экспертиза».
При этом Колокольцев подчеркнул, что главная задача органов следствия — «полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд», передает РИА Новости.
сбила 6-летнего мальчика и протащила его под днищем машины около 10 метров. Ребенок скончался от полученных повреждений. В июне отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, которые установили, что в крови его сына в момент аварии якобы был алкоголь — 2,7 промилле. Это соответствует сильной степени опьянения.
огромный общественный резонанс. В результате СК возбудил дело о халатности из-за сомнительных выводов судмедэкспертов.
Владимир Колокольцев: «Судя по открытой предварительной информации, судмедэкспертиза показала, что алкоголь был. Заказана повторная экспертиза».
При этом Колокольцев подчеркнул, что главная задача органов следствия — «полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд», передает РИА Новости.
сбила 6-летнего мальчика и протащила его под днищем машины около 10 метров. Ребенок скончался от полученных повреждений. В июне отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, которые установили, что в крови его сына в момент аварии якобы был алкоголь — 2,7 промилле. Это соответствует сильной степени опьянения.
огромный общественный резонанс. В результате СК возбудил дело о халатности из-за сомнительных выводов судмедэкспертов.
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