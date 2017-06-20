Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 16:11

    Глава МВД взял на личный контроль дело о ДТП с «пьяным» ребенком

    комментировать

    Глава МВД взял на личный контроль дело о ДТП с «пьяным» ребенком

    Глава МВД взял на личный контроль дело о ДТП с «пьяным» ребенком

    Глава МВД России Владимир Колокольцев держит на личном контроле расследование по резонансному делу о ДТП в Балашихе, где у ребенка в крови якобы был обнаружен алкоголь.

    По словам министра, дело передано в МВД по решению областной прокуратуры.

    Владимир Колокольцев: «Судя по открытой предварительной информации, судмедэкспертиза показала, что алкоголь был. Заказана повторная экспертиза».

    При этом Колокольцев подчеркнул, что главная задача органов следствия — «полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд», передает РИА Новости.

    Напомним, 23 апреля в Балашихе Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris сбила 6-летнего мальчика и протащила его под днищем машины около 10 метров. Ребенок скончался от полученных повреждений. В июне отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, которые установили, что в крови его сына в момент аварии якобы был алкоголь — 2,7 промилле. Это соответствует сильной степени опьянения.

    Кроме того, уголовное дело о гибели мальчика возбудили только спустя месяц после аварии. История получила огромный общественный резонанс. В результате СК возбудил дело о халатности из-за сомнительных выводов судмедэкспертов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru