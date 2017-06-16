Дело о халатности завели после гибели «пьяного» ребенка в ДТП в Балашихе

Уголовное дело о халатности возбудили по факту экспертного заключения о «сильном опьянении» мальчика, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе.
Ранее сообщалось, что 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения».
Накануне стало известно, что тело мальчика эксгумируют для перепроверки данных экспертизы. Семья погибшего ранее требовала провести повторную экспертизу. Как сообщает Следственный комитет, на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.
Из сообщения СК РФ: «Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приема сведений ГСУ СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности».
Установлено, что в заключении эксперта указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Отмечается, что в настоящее время эксперты уже допрашиваются следователями. В рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям экспертов.
назвала абсурдной ситуацию вокруг этого инцидента. Она заявила, что будет следить за развитием ситуации. Также стало известно, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в правоохранительные органы запросы в связи с резонансным ДТП в Балашихе. По ее словам, «будет проведено тщательное расследование произошедшей трагедии, установлены истинные причины и виновник, который должен понести наказание в соответствии с тяжестью содеянного».
Накануне стало известно, что тело мальчика эксгумируют для перепроверки данных экспертизы. Семья погибшего ранее требовала провести повторную экспертизу. Как сообщает Следственный комитет, на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.
Из сообщения СК РФ: «Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приема сведений ГСУ СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности».
Установлено, что в заключении эксперта указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Отмечается, что в настоящее время эксперты уже допрашиваются следователями. В рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям экспертов.
назвала абсурдной ситуацию вокруг этого инцидента. Она заявила, что будет следить за развитием ситуации. Также стало известно, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в правоохранительные органы запросы в связи с резонансным ДТП в Балашихе. По ее словам, «будет проведено тщательное расследование произошедшей трагедии, установлены истинные причины и виновник, который должен понести наказание в соответствии с тяжестью содеянного».
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