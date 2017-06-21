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  • 21.06, 17:54

    СК РФ: сбитый насмерть в Балашихе ребенок был нетрезв

    38 комментариев
    СК РФ: сбитый насмерть в Балашихе ребенок был нетрезв

    СК РФ: сбитый насмерть в Балашихе ребенок был нетрезв

    СК РФ: сбитый насмерть в Балашихе ребенок был нетрезв

    Следователи подтвердили, что 6-летний мальчик, погибший под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, в момент аварии был нетрезв.

    Управление СК РФ по Московской области: «Изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в главном управлении криминалистики СК РФ, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему».

    Следы крови ребенка нашли и в салоне автомобиля. «Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови (также) обнаружен алкоголь», сообщает Следственный комитет. Теперь следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное. Расследование продолжается.

    Ранее сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев также подтвердил, что обе проведенные экспертизы дали положительный результат на алкоголь.

    Громкая автокатастрофа произошла 23 апреля в подмосковной Балашихе — Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, сбила 6-летнего мальчика и протащила его около 10 метров. В результате ребенок погиб. А позднее отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, в котором утверждалсь, что в крови его сына якобы было 2,7 промилле алкоголя, то есть ребенок перед смертью выпил почти бутылку водку.

    История получила огромный общественный резонанс. Было возбуждено дело о халатности. Владимир Колокольцев взял расследование под личный контроль.

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