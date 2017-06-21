СК РФ: сбитый насмерть в Балашихе ребенок был нетрезв

Следователи подтвердили, что
6-летний мальчик, погибший под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, в момент аварии был нетрезв.
Управление СК РФ по Московской области: «Изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в главном управлении криминалистики СК РФ, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему».
Следы крови ребенка нашли и в салоне автомобиля. «Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови (также) обнаружен алкоголь», сообщает Следственный комитет. Теперь следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное. Расследование продолжается.
обе проведенные экспертизы дали положительный результат на алкоголь.
сбила 6-летнего мальчика и протащила его около 10 метров. В результате ребенок погиб. А позднее отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, в котором утверждалсь, что в крови его сына якобы было 2,7 промилле алкоголя, то есть ребенок перед смертью выпил почти бутылку водку.
огромный общественный резонанс. Было возбуждено дело о халатности. Владимир Колокольцев взял расследование под личный контроль.
Следы крови ребенка нашли и в салоне автомобиля. «Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови (также) обнаружен алкоголь», сообщает Следственный комитет. Теперь следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное. Расследование продолжается.
обе проведенные экспертизы дали положительный результат на алкоголь.
сбила 6-летнего мальчика и протащила его около 10 метров. В результате ребенок погиб. А позднее отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, в котором утверждалсь, что в крови его сына якобы было 2,7 промилле алкоголя, то есть ребенок перед смертью выпил почти бутылку водку.
огромный общественный резонанс. Было возбуждено дело о халатности. Владимир Колокольцев взял расследование под личный контроль.
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