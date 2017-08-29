Директор красноярского пансионата отказался общаться с семьями погибших стариков

В Красноярском крае начался процесс над Евгением Ждановым — руководителем коммерческого дома для престарелых «Калина красная». Внимание следователей привлекла череда смертей постояльцев — 18 человек скончались вскоре после поступления в пансионат. Свидетели говорят, что пенсионеров плохо кормили и не обращали внимания на жалобы.
Заседание в Емельяновском суде длилось почти пять часов. Судья выслушала истории троих потерпевших. Родственники погибших постояльцев своих эмоций не скрывали. А директор пансионата Евгений Жданов, который был словоохотлив, пока шло следствие, с началом судебного процесса замолчал.
Родственники ждали, что скажет Жданов в свое оправдание, но сегодня времени на его речь не осталось. В целом позиция директора пансионата неизменна: он не признает своей вины ни в одном из 18 трагических случаев. Дата следующего заседания остается открытой.
И сегодня же в Красноярске полиция задержала хозяйку сгоревшего пансионата для престарелых «Жемчужина», где накануне погибли трое пожилых людей. По документам заведение значилось как обычный частный дом. На трех его этажах проживали 37 стариков, многие из них не могли самостоятельно ходить. Следствие намерено просить суд об аресте предпринимательницы — она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Чиновники заявляют, что частные пансионаты им не подконтрольны. Открыть дом престарелых может кто угодно: специальной лицензии не нужно, закон не регулирует эту сферу деятельности. Лишь после серии трагедий в красноярских домах престарелых начнутся массовые проверки.
Родственники ждали, что скажет Жданов в свое оправдание, но сегодня времени на его речь не осталось. В целом позиция директора пансионата неизменна: он не признает своей вины ни в одном из 18 трагических случаев. Дата следующего заседания остается открытой.
И сегодня же в Красноярске полиция задержала хозяйку сгоревшего пансионата для престарелых «Жемчужина», где накануне погибли трое пожилых людей. По документам заведение значилось как обычный частный дом. На трех его этажах проживали 37 стариков, многие из них не могли самостоятельно ходить. Следствие намерено просить суд об аресте предпринимательницы — она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Чиновники заявляют, что частные пансионаты им не подконтрольны. Открыть дом престарелых может кто угодно: специальной лицензии не нужно, закон не регулирует эту сферу деятельности. Лишь после серии трагедий в красноярских домах престарелых начнутся массовые проверки.
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