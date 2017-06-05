В Красноярском крае расследуют гибель 18 стариков в частном пансионате

Красноярские следователи выясняют обстоятельства гибели 18 пожилых людей в скандально известном доме престарелых «Калина Красная» в поселке Емельяново.

Этот частный приют уже не раз пытались закрыть за многочисленные нарушения пожарных и санитарных норм, но приводило это лишь к смене названия пансионата, в котором продолжали умирать люди. Сейчас руководителя пансионата Евгения Жданова обвиняют в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть 18 людей.



Пансионат он открыл шесть лет назад. До этого занимался строительным бизнесом. Входной билет для постояльцев стоит 500 тысяч рублей — это разовый пожизненный взнос, не считая ежемесячных пенсий, которыми тоже распоряжаются владельцы дома.



«Пансионат выглядит лучше родного дома», — рассуждали клиенты и оставляли здесь близких со спокойной совестью. Однако впоследствии выяснялось, что условия содержания были далеки от идеальных: меню у постояльцев было скудное, а медицинскую помощь им вовсе не оказывали.



Ольга Шаманская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Красноярскому краю: «Как установило следствие, в тех случаях, когда они заболевали, скорая помощь им не оказывалась, и пожилые люди умирали в течение непродолжительного времени».



Все обвинения в свой адрес директор отрицает. Утверждает, что не убивает, не морит голодом стариков и, когда надо, звонит в скорую помощь. Но в 18 случаях угрозу для жизни не разглядел. В скором времени дело Жданова будет передано в суд.



Истории пострадавших семей — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.