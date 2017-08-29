В Красноярске задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых

В Красноярске задержана хозяйка частного пансионата для престарелых «Жемчужина», в результате пожара в котором 28 августа погибли три человека.
Следователи допросили руководство и персонал пансионата, в доме 47-летней хозяйки учреждения прошел обыск. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.
По приоритетной версии, пожар в доме престарелых произошел из-за возгорания в соседской бане, примыкавшей к ограждению частного пансионата. Огонь перекинулся на террасу и верхний этаж здания.
Сгоревший дом престарелых просуществовал лишь три месяца. Хозяйка учреждения заверила следствие, что пансионат работа законно — есть нужные документы и договоры с родственниками постояльцев на оказание услуг.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Хозяин загоревшейся бани проходит по делу подозреваемым.
По приоритетной версии, пожар в доме престарелых произошел из-за возгорания в соседской бане, примыкавшей к ограждению частного пансионата. Огонь перекинулся на террасу и верхний этаж здания.
Сгоревший дом престарелых просуществовал лишь три месяца. Хозяйка учреждения заверила следствие, что пансионат работа законно — есть нужные документы и договоры с родственниками постояльцев на оказание услуг.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Хозяин загоревшейся бани проходит по делу подозреваемым.
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