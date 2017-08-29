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  • 29.08, 09:21

    В Красноярске задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых

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    В Красноярске задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых

    В Красноярске задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых

    В Красноярске задержана хозяйка частного пансионата для престарелых «Жемчужина», в результате пожара в котором 28 августа погибли три человека.

    Следователи допросили руководство и персонал пансионата, в доме 47-летней хозяйки учреждения прошел обыск. Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

    По приоритетной версии, пожар в доме престарелых произошел из-за возгорания в соседской бане, примыкавшей к ограждению частного пансионата. Огонь перекинулся на террасу и верхний этаж здания.

    смотретьКрасноярцы выносили немощных стариков из горящего пансионата на руках
    Красноярцы выносили немощных стариков из горящего пансионата на руках
    Сгоревший дом престарелых просуществовал лишь три месяца. Хозяйка учреждения заверила следствие, что пансионат работа законно — есть нужные документы и договоры с родственниками постояльцев на оказание услуг.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Хозяин загоревшейся бани проходит по делу подозреваемым.

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