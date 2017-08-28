Красноярская полиция нашла виновника пожара в доме престарелых

В ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили, что частный пансионат для престарелых в краевой столице загорелся
из-за нарушения правил пожарной безопасности в соседнем здании, где расположена баня.
Хозяин строения 1986 года рождения доставлен в отделение полиции, его допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Санкция этой статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
ГУ МВД по Красноярскому краю: «По предварительным данным, на соседнем участке мужчина эксплуатировал банное печное оборудование с нарушениями. Труба бани располагалась в непосредственной близости от сгоревшего дома. В настоящее время ведется следствие, назначено проведение необходимых экспертиз».
Очевидцы подтверждают, что сначала пламя вспыхнуло на участке, прилегающем к дому престарелых.
Пожар унес жизни троих человек. Еще несколько пенсионеров попали в больницу.
Первыми на помощь пожилым людям бросились соседи и прохожие. Постояльцев выносили из горящего здания на руках.
ГУ МВД по Красноярскому краю: «По предварительным данным, на соседнем участке мужчина эксплуатировал банное печное оборудование с нарушениями. Труба бани располагалась в непосредственной близости от сгоревшего дома. В настоящее время ведется следствие, назначено проведение необходимых экспертиз».
Очевидцы подтверждают, что сначала пламя вспыхнуло на участке, прилегающем к дому престарелых.
Пожар унес жизни троих человек. Еще несколько пенсионеров попали в больницу.
Первыми на помощь пожилым людям бросились соседи и прохожие. Постояльцев выносили из горящего здания на руках.
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