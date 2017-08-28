Дом престарелых в Красноярске вспыхнул из-за соседской бани

Пожар в частном доме престарелых «Жемчужина» в Красноярске, по предварительным данным, начался
из-за возгорания забора у соседской бани.
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Труба бани вплотную примыкала к каменному забору пансионата, который был обшит деревом. Огонь с загоревшегося ограждения перекинулся на террасу дома престарелых и второй этаж здания.
Эту версию, которую рассматривают в региональном СУ СК, корреспонденту НТВ Владе Копыловской подтвердили местные жители.
Наталья Комарова, очевидец: «С соседской трубы все получилось. Он баню топил несколько дней. Я его просила: Вася, не топи, спалишь ведь, искры летят. А он улыбается: потушим. Вот и пошутил».
На данный момент подтверждена гибель троих человек. При этом источники в экстренных службах региона говорят о четырех жертвах. Одна из пострадавших госпитализирована в тяжелом состоянии.
Всего из здания эвакуировали более 30 человек. Пожилых людей, многие из которых не в состоянии самостоятельно передвигаться, спасали соседи.
Александр Титов, очевидец: «Я лично вытащил шестерых. Всего в помещении, как рассказывают, было 38 человек. Спасли 35. Трое остались на третьем этаже, и пробраться к ним мы не смогли».
Уцелевших постояльцев разместят в трех государственных домах престарелых. Семерых забрали родственники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи опрашивают владельца пансионата. Установлено, что здание он арендовал, поэтому сейчас идет поиск хозяина дома.
Эту версию, которую рассматривают в региональном СУ СК, корреспонденту НТВ Владе Копыловской подтвердили местные жители.
Наталья Комарова, очевидец: «С соседской трубы все получилось. Он баню топил несколько дней. Я его просила: Вася, не топи, спалишь ведь, искры летят. А он улыбается: потушим. Вот и пошутил».
На данный момент подтверждена гибель троих человек. При этом источники в экстренных службах региона говорят о четырех жертвах. Одна из пострадавших госпитализирована в тяжелом состоянии.
Всего из здания эвакуировали более 30 человек. Пожилых людей, многие из которых не в состоянии самостоятельно передвигаться, спасали соседи.
Александр Титов, очевидец: «Я лично вытащил шестерых. Всего в помещении, как рассказывают, было 38 человек. Спасли 35. Трое остались на третьем этаже, и пробраться к ним мы не смогли».
Уцелевших постояльцев разместят в трех государственных домах престарелых. Семерых забрали родственники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи опрашивают владельца пансионата. Установлено, что здание он арендовал, поэтому сейчас идет поиск хозяина дома.
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