Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 10:39

    При пожаре в частном доме престарелых в Красноярске погибли не менее трех человек

    комментировать

    При пожаре в частном доме престарелых в Красноярске погибли не менее трех человек

    При пожаре в частном доме престарелых в Красноярске погибли не менее трех человек

    Пожар в частном доме престарелых «Жемчужина» в Красноярске ликвидирован. Подтверждена гибель трех человек, еще как минимум двое получили травмы.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в региональном СУ СК РФ. Источники в экстренных службах региона говорят о четырех жертвах.

    Один из пострадавших во время пожара госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего из здания эвакуировали более 30 человек.

    Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в электрооборудовании или неосторожное обращение с огнем.

    Площадь пожара в трехэтажном здании превысила 250 кв. метров.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru