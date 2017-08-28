При пожаре в частном доме престарелых в Красноярске погибли не менее трех человек

Пожар в частном доме престарелых «Жемчужина» в Красноярске ликвидирован. Подтверждена гибель трех человек, еще как минимум двое получили травмы.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в региональном СУ СК РФ. Источники в экстренных службах региона говорят о четырех жертвах.
Один из пострадавших во время пожара госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего из здания эвакуировали более 30 человек.
Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в электрооборудовании или неосторожное обращение с огнем.
Площадь пожара в трехэтажном здании превысила 250 кв. метров.
Один из пострадавших во время пожара госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего из здания эвакуировали более 30 человек.
Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в электрооборудовании или неосторожное обращение с огнем.
Площадь пожара в трехэтажном здании превысила 250 кв. метров.
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