В Красноярске горит частный дом престарелых: один человек погиб

Как минимум один человек, по предварительным данным, погиб, при пожаре в частном доме престарелых в Красноярске.

241 Красноярск

пожары

Трехэтажное здание на Авиационной улице в микрорайоне Покровка загорелось в 11:28 по местному времени (7:28 мск). По информации краевого ГУ МЧС, горит кровля частного дома престарелых «Жемчужина» на площади 200 квадратных метров.



Эвакуированы 33 человека. По предварительным данным, один человек погиб, судьба еще троих неизвестна. Здание находится в плотном дыму.