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  • 28.08, 09:09

    В Красноярске горит частный дом престарелых: один человек погиб

    1 комментарий
    • Фото: Владимир Монев /vk.com
    В Красноярске горит частный дом престарелых: один человек погиб

    В Красноярске горит частный дом престарелых: один человек погиб

    В Красноярске горит частный дом престарелых: один человек погиб
  • Фото: Владимир Монев /vk.com

    • Как минимум один человек, по предварительным данным, погиб, при пожаре в частном доме престарелых в Красноярске.

    Трехэтажное здание на Авиационной улице в микрорайоне Покровка загорелось в 11:28 по местному времени (7:28 мск). По информации краевого ГУ МЧС, горит кровля частного дома престарелых «Жемчужина» на площади 200 квадратных метров.

    Эвакуированы 33 человека. По предварительным данным, один человек погиб, судьба еще троих неизвестна. Здание находится в плотном дыму.

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