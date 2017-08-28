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  • 28.08, 18:15
    Сгоревший в Красноярске частный дом престарелых открылся три месяца назад. Красноярск, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСгоревший в Красноярске частный дом престарелых открылся три месяца назад

    Сгоревший в Красноярске частный дом престарелых открылся три месяца назад

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    Сгоревший в Красноярске частный дом престарелых открылся три месяца назад

    Сгоревший в Красноярске частный дом престарелых открылся три месяца назад

    Сгоревший в Красноярске частный дом престарелых открылся три месяца назад

      В Красноярске по поручению губернатора создана межведомственная комиссия, которая выясняет обстоятельства пожара в доме престарелых, где погибли три человека. Ей предстоит оценить условия, в которых оказывались услуги по уходу за пожилыми людьми. По предварительной версии следствия, виновником трагедии мог стать житель соседнего дома.

      Пожар начался около полудня по местному времени. Огонь быстро охватил 250 квадратных метров трехэтажного коттеджа. Пожарные ехали тушить огонь в частном доме, а эвакуировать оттуда пришлось несколько десятков постояльцев пансионата для престарелых.

      Еще до приезда спасателей выводить людей из огня помогали соседи. Стариков выносили на руках. Троих постояльцев спасти не удалось. По предварительным данным, это две пожилые женщины и мужчина. Еще одна пенсионерка попала в реанимацию. Всего спасены 34 человека.

      Частный дом престарелых в микрорайоне Покровка открылся три месяца назад. Соседи рассказывают, что особых хлопот пансионат не доставлял, но обустраивался уже по ходу: лишь месяц назад здесь появились дополнительная дверь и пандус.

      Общаться с журналистами хозяйка пансионата отказывается, но следователей она заверила, что работает законно, есть нужные документы и договоры с родственниками постояльцев на оказание услуг. Но даже если это подтвердится, есть много вопросов к безопасности людей, которые там находились.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.

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