Красноярцы выносили немощных стариков из горящего пансионата на руках

Дом престарелых в Красноярске загорелся
из-за нарушения правил пожарной безопасности в соседнем здании. Против владельца постройки уже возбудили уголовное дело. Сейчас он дает показания в участке. Огонь в пансионате вспыхнул утром. Большинство постояльцев — инвалиды, которые не могли выбраться самостоятельно.
Пока спасатели боролись с огнем в доме престарелых, очевидцы помогали медикам оказывать первую помощь пострадавшим. Практически все постояльцы — не могут передвигаться самостоятельно. Многих пришлось в буквальном смысле выносить на руках.
Трехэтажное здание расположено в частном секторе. Первыми на помощь пожилым людям бросились соседи. Один из них — Александр Титов — рассказал: в тот момент отчетливо понял, что медлить нельзя. Пока сотрудники экстренных служб добирались до места, он зашел в горящее здание и вывел оттуда шестерых пенсионеров. Всего же эвакуировать удалось более 30 человек.
Александр Титов, очевидец: «В первые минуты, как увидел, что загорелось, сразу позвонил пожарную часть. Сказали, что машина уже выехала. Сразу побежал спасать. Ну, сколько смогли, столько вытащили. Пытались подняться на третий этаж, но уже на втором этаже дыма было много, без кислородной маски просто было нереально уже куда-то подняться».
Всего в пансионате находились 37 человек. И именно на третьем этаже, по словам очевидцев, располагались комнаты троих постояльцев, которых так и не удалось спасти. Медики полагают, что они погибли от отравления угарным газом.
Известно, что здание находится в аренде у частного предпринимателя. Его уже опрашивают. В первую очередь предстоит выяснить, не нарушались ли требования противопожарной безопасности.
Сергей Колотуша, местный житель: «Со второго этажа выхода-то нет абсолютно. Я считаю, что нужно было пожарную лестницу какую-то сделать».
Ольга Шаманская, старший помощник руководителя СУ СК России по Красноярскому краю: «В настоящее время владелец пансионата дает показания о том, что у нее были официально оформлены договоры с родственниками пожилых граждан. В настоящее время изымается вся необходимая следствию документация, опрашивается руководство частного пансионата, устанавливается очаг возгорания и другие обстоятельства».
Уже установлено, что очаг возгорания находился на соседнем с пансионатом участке. Об этом говорят и соседи. По их словам, к зданию примыкает баня одного из местных жителей, который не реагировал на предупреждения о возможности пожара.
Постояльцев, которых пока еще не забрали родственники, на время разместят в социальных центрах.
Трехэтажное здание расположено в частном секторе. Первыми на помощь пожилым людям бросились соседи. Один из них — Александр Титов — рассказал: в тот момент отчетливо понял, что медлить нельзя. Пока сотрудники экстренных служб добирались до места, он зашел в горящее здание и вывел оттуда шестерых пенсионеров. Всего же эвакуировать удалось более 30 человек.
Александр Титов, очевидец: «В первые минуты, как увидел, что загорелось, сразу позвонил пожарную часть. Сказали, что машина уже выехала. Сразу побежал спасать. Ну, сколько смогли, столько вытащили. Пытались подняться на третий этаж, но уже на втором этаже дыма было много, без кислородной маски просто было нереально уже куда-то подняться».
Всего в пансионате находились 37 человек. И именно на третьем этаже, по словам очевидцев, располагались комнаты троих постояльцев, которых так и не удалось спасти. Медики полагают, что они погибли от отравления угарным газом.
Известно, что здание находится в аренде у частного предпринимателя. Его уже опрашивают. В первую очередь предстоит выяснить, не нарушались ли требования противопожарной безопасности.
Сергей Колотуша, местный житель: «Со второго этажа выхода-то нет абсолютно. Я считаю, что нужно было пожарную лестницу какую-то сделать».
Ольга Шаманская, старший помощник руководителя СУ СК России по Красноярскому краю: «В настоящее время владелец пансионата дает показания о том, что у нее были официально оформлены договоры с родственниками пожилых граждан. В настоящее время изымается вся необходимая следствию документация, опрашивается руководство частного пансионата, устанавливается очаг возгорания и другие обстоятельства».
Уже установлено, что очаг возгорания находился на соседнем с пансионатом участке. Об этом говорят и соседи. По их словам, к зданию примыкает баня одного из местных жителей, который не реагировал на предупреждения о возможности пожара.
Постояльцев, которых пока еще не забрали родственники, на время разместят в социальных центрах.
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