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  • 29.08, 12:24
    В Красноярске начался суд по делу о гибели 18 стариков в частном пансионате. Красноярск, пенсионеры, расследование, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Красноярске начался суд по делу о гибели 18 стариков в частном пансионате

    В Красноярске начался суд по делу о гибели 18 стариков в частном пансионате

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    В Красноярске начался суд по делу о гибели 18 стариков в частном пансионате

    В Красноярске начался суд по делу о гибели 18 стариков в частном пансионате

    В Красноярске начался суд по делу о гибели 18 стариков в частном пансионате

      В Красноярске начался суд над директором частного дома престарелых, которого обвиняют в смерти 18 пожилых людей. По мнению следствия, за пенсионерами в пансионате не ухаживали должным образом, а когда людям становилось плохо, не вызывали даже скорую.

      Владельцу пансионата Евгению Жданову, в котором за 5 лет погибли 18 постояльцев, грозит до 10 лет лишения свободы. Это дело может стать прецедентом в российской практике.

      В смертях этих пожилых людей много общего: все они умирали в течение месяца после того, как попадали в пансионат, кто-то даже в течение недели. Большинство пенсионеров умерли из-за последствий пневмонии.

      Первыми тревогу начали бить родственники еще несколько лет назад. Были многочисленные проверки, были найдены нарушения пожарных норм и СанПиНов, но пансионат благополучно продолжил работать, сменив юридическое название.

      Но спустя два года дело дошло до суда. Потерпевшими по делу признаны 15 человек. Основной контраргумент подсудимого заключается в том, что он и не обязан распознавать опасные симптомы, потому что не врач и оказывает не медицинские услуги, а услуги по уходу, и это прописано в его договорах.

      Примечательно, что этот процесс начался спустя сутки после трагедии в другом частном доме престарелых в Красноярске. Там при пожаре погибли трое постояльцев и более 30 только чудом удалось спасти благодаря реакции спасателей и соседей. Системы эвакуации с верхних этажей здания не было.

      На хозяйку пансионата следователи завели дело по той же статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пожарные при этом даже не представляли, что едут в пансионат для престарелых, потому что еще несколько месяцев назад там был обычный частный дом.

      Открыть пансионат может, по сути, кто угодно и где угодно — закон не регулирует эту сферу деятельности. И набор услуг и их качество в таких заведениях остаются на совести предпринимателей и родственников, которые оставляют там своих стариков.

      Подробности — видеоматериале корреспондента НТВ Влады Копыловской.

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