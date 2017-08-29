В Красноярске начался суд по делу о гибели 18 стариков в частном пансионате

В Красноярске начался суд над директором частного дома престарелых, которого обвиняют в смерти 18 пожилых людей. По мнению следствия, за пенсионерами в пансионате не ухаживали должным образом, а когда людям становилось плохо, не вызывали даже скорую.
Владельцу пансионата Евгению Жданову, в котором за 5 лет погибли 18 постояльцев, грозит до 10 лет лишения свободы. Это дело может стать прецедентом в российской практике.
В смертях этих пожилых людей много общего: все они умирали в течение месяца после того, как попадали в пансионат, кто-то даже в течение недели. Большинство пенсионеров умерли из-за последствий пневмонии.
Первыми тревогу начали бить родственники еще несколько лет назад. Были многочисленные проверки, были найдены нарушения пожарных норм и СанПиНов, но пансионат благополучно продолжил работать, сменив юридическое название.
Но спустя два года дело дошло до суда. Потерпевшими по делу признаны 15 человек. Основной контраргумент подсудимого заключается в том, что он и не обязан распознавать опасные симптомы, потому что не врач и оказывает не медицинские услуги, а услуги по уходу, и это прописано в его договорах.
Примечательно, что этот процесс начался спустя сутки после трагедии в другом частном доме престарелых в Красноярске. Там при пожаре погибли трое постояльцев и более 30 только чудом удалось спасти благодаря реакции спасателей и соседей. Системы эвакуации с верхних этажей здания не было.
На хозяйку пансионата следователи завели дело по той же статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пожарные при этом даже не представляли, что едут в пансионат для престарелых, потому что еще несколько месяцев назад там был обычный частный дом.
Открыть пансионат может, по сути, кто угодно и где угодно — закон не регулирует эту сферу деятельности. И набор услуг и их качество в таких заведениях остаются на совести предпринимателей и родственников, которые оставляют там своих стариков.
Подробности — видеоматериале корреспондента НТВ Влады Копыловской.
В смертях этих пожилых людей много общего: все они умирали в течение месяца после того, как попадали в пансионат, кто-то даже в течение недели. Большинство пенсионеров умерли из-за последствий пневмонии.
Первыми тревогу начали бить родственники еще несколько лет назад. Были многочисленные проверки, были найдены нарушения пожарных норм и СанПиНов, но пансионат благополучно продолжил работать, сменив юридическое название.
Но спустя два года дело дошло до суда. Потерпевшими по делу признаны 15 человек. Основной контраргумент подсудимого заключается в том, что он и не обязан распознавать опасные симптомы, потому что не врач и оказывает не медицинские услуги, а услуги по уходу, и это прописано в его договорах.
Примечательно, что этот процесс начался спустя сутки после трагедии в другом частном доме престарелых в Красноярске. Там при пожаре погибли трое постояльцев и более 30 только чудом удалось спасти благодаря реакции спасателей и соседей. Системы эвакуации с верхних этажей здания не было.
На хозяйку пансионата следователи завели дело по той же статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пожарные при этом даже не представляли, что едут в пансионат для престарелых, потому что еще несколько месяцев назад там был обычный частный дом.
Открыть пансионат может, по сути, кто угодно и где угодно — закон не регулирует эту сферу деятельности. И набор услуг и их качество в таких заведениях остаются на совести предпринимателей и родственников, которые оставляют там своих стариков.
Подробности — видеоматериале корреспондента НТВ Влады Копыловской.
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