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  • 29.08, 15:25
    Китай поддержал позицию России по ракетным пускам КНДР. запуски ракет, Китай, МИД РФ, ООН, Северная Корея, США, Южная Корея, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитай поддержал позицию России по ракетным пускам КНДР

    Китай поддержал позицию России по ракетным пускам КНДР

    2 комментария
    Китай поддержал позицию России по ракетным пускам КНДР

    Китай поддержал позицию России по ракетным пускам КНДР

    Китай поддержал позицию России по ракетным пускам КНДР

      Весь мир обсуждает новый агрессивный выпад КНДР. В ночь на 29 августа Пхеньян, несмотря на международные санкции, испытал баллистическую ракету. Впервые за восемь лет она пролетела не вблизи, а прямо над японским островом Хоккайдо. Лидеры Японии и США обсудили запуск по телефону, а министр обороны Южной Кореи срочно вылетел в Вашингтон. На экстренное заседание сегодня соберется Совбез ООН.

      Ранее японцы не раз обещали сбить ракету КНДР в случае реальной угрозы. В этот раз в Токио решили, что угрозы она не представляет. Ракета, выпущенная с территории КНДР, преодолела расстояние почти в 3000 километров. Она пересекла Японское море и территорию острова Хоккайдо и, разделившись на три части, упала в воды Тихого океана. После пуска на территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.

      Японские эксперты оценили ракету как баллистическую, средней дальности. Это «Хвансон-12», которую военные КНДР уже запускали в мае. Пхеньян угрожал, что она может достичь острова Гуам.

      Сегодня же южнокорейская разведка сообщила о рождении у Ким Чен Ына третьего ребенка. Этот запуск сразу назвали «подарком» главе государства, но мировую общественность сейчас это волнует меньше всего.

      ВВС Южной Кореи ответили КНДР проведением учений военно-воздушных сил по бомбардировкам, а главы Японии и США по телефону договорились усилить давление на КНДР.

      Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Мы пришли к единому мнению о необходимости усилить давление на КНДР. Президент Трамп подтвердил, что Америка на 100% с Японией, которая является ее союзником, и подтвердил обещания относительно обороны Японии».

      Сегодня вечером по инициативе Японии, Южной Кореи и США должно состояться экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

      С российской стороны ситуацию прокомментировал замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат убежден, что санкции проблему не решат: их потенциал просто исчерпан. Коллегу поддержали и в китайском МИД: «Санкции или угроза применения санкций не могут коренным образом решить проблему Корейского полуострова».

      В российском МИД, кроме прочего, убеждены, что на этот шаг Северную Корею спровоцировали: Южная Корея и США проводили совместные учения, и это лишь способствовало эскалации. Тем не менее, сегодня представители военных ведомств двух стран вновь обсудили возможный военный ответ на северокорейские провокации.

      Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

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