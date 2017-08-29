Китай поддержал позицию России по ракетным пускам КНДР

Весь мир обсуждает новый агрессивный выпад КНДР. В ночь на 29 августа Пхеньян, несмотря на международные санкции, испытал баллистическую ракету. Впервые за восемь лет она пролетела не вблизи, а прямо над японским островом Хоккайдо. Лидеры Японии и США обсудили запуск по телефону, а министр обороны Южной Кореи срочно вылетел в Вашингтон. На экстренное заседание сегодня соберется Совбез ООН.
Ранее японцы не раз обещали сбить ракету КНДР в случае реальной угрозы. В этот раз в Токио решили, что угрозы она не представляет. Ракета, выпущенная с территории КНДР, преодолела расстояние почти в 3000 километров. Она пересекла Японское море и территорию острова Хоккайдо и, разделившись на три части, упала в воды Тихого океана. После пуска на территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.
Японские эксперты оценили ракету как баллистическую, средней дальности. Это «Хвансон-12», которую военные КНДР уже запускали в мае. Пхеньян угрожал, что она может достичь острова Гуам.
Сегодня же южнокорейская разведка сообщила о рождении у Ким Чен Ына третьего ребенка. Этот запуск сразу назвали «подарком» главе государства, но мировую общественность сейчас это волнует меньше всего.
ВВС Южной Кореи ответили КНДР проведением учений военно-воздушных сил по бомбардировкам, а главы Японии и США по телефону договорились усилить давление на КНДР.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Мы пришли к единому мнению о необходимости усилить давление на КНДР. Президент Трамп подтвердил, что Америка на 100% с Японией, которая является ее союзником, и подтвердил обещания относительно обороны Японии».
Сегодня вечером по инициативе Японии, Южной Кореи и США должно состояться экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
С российской стороны ситуацию прокомментировал замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат убежден, что санкции проблему не решат: их потенциал просто исчерпан. Коллегу поддержали и в китайском МИД: «Санкции или угроза применения санкций не могут коренным образом решить проблему Корейского полуострова».
В российском МИД, кроме прочего, убеждены, что на этот шаг Северную Корею спровоцировали: Южная Корея и США проводили совместные учения, и это лишь способствовало эскалации. Тем не менее, сегодня представители военных ведомств двух стран вновь обсудили возможный военный ответ на северокорейские провокации.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Японские эксперты оценили ракету как баллистическую, средней дальности. Это «Хвансон-12», которую военные КНДР уже запускали в мае. Пхеньян угрожал, что она может достичь острова Гуам.
Сегодня же южнокорейская разведка сообщила о рождении у Ким Чен Ына третьего ребенка. Этот запуск сразу назвали «подарком» главе государства, но мировую общественность сейчас это волнует меньше всего.
ВВС Южной Кореи ответили КНДР проведением учений военно-воздушных сил по бомбардировкам, а главы Японии и США по телефону договорились усилить давление на КНДР.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Мы пришли к единому мнению о необходимости усилить давление на КНДР. Президент Трамп подтвердил, что Америка на 100% с Японией, которая является ее союзником, и подтвердил обещания относительно обороны Японии».
Сегодня вечером по инициативе Японии, Южной Кореи и США должно состояться экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
С российской стороны ситуацию прокомментировал замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат убежден, что санкции проблему не решат: их потенциал просто исчерпан. Коллегу поддержали и в китайском МИД: «Санкции или угроза применения санкций не могут коренным образом решить проблему Корейского полуострова».
В российском МИД, кроме прочего, убеждены, что на этот шаг Северную Корею спровоцировали: Южная Корея и США проводили совместные учения, и это лишь способствовало эскалации. Тем не менее, сегодня представители военных ведомств двух стран вновь обсудили возможный военный ответ на северокорейские провокации.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
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