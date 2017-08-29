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  • 29.08, 07:51
    Москва и Вашингтон прокомментировали запуск ракеты в КНДР. ООН, запуски ракет, Япония, Северная Корея, США, Трамп Дональд, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква и Вашингтон прокомментировали запуск ракеты в КНДР

    Москва и Вашингтон прокомментировали запуск ракеты в КНДР

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    Москва и Вашингтон прокомментировали запуск ракеты в КНДР

    Москва и Вашингтон прокомментировали запуск ракеты в КНДР

    Москва и Вашингтон прокомментировали запуск ракеты в КНДР

      КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты. Впервые за 8 лет она пролетела прямо над Японией, над ее северо-восточными районами.

      Местным жителям было передано экстренное оповещение, остановились скоростные поезда. На Токийской бирже индекс Nikkei рухнул до 4-месячного минимума.

      По данным СМИ, ракета развалилась на три части и упала в океан более чем в тысяче километров от острова Хоккайдо. Японские власти требуют срочного созыва Собвеза ООН. Президент США Дональд Трамп прокомментировал поступок Северной Кореи. По его словам, если лидер КНДР сделает что-нибудь с тихоокеанским островом Гуам, «с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

      В МИД России также заявили, что наша страна «видит тенденцию к эскалации на Корейском полуострове, учения Южной Кореи и США осложнили обстановку» — это слова заместителя главы ведомства Сергея Рябкова.

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