Москва и Вашингтон прокомментировали запуск ракеты в КНДР

КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты. Впервые за 8 лет она пролетела прямо над Японией, над ее
северо-восточными районами.
Местным жителям было передано экстренное оповещение, остановились скоростные поезда. На Токийской бирже индекс Nikkei рухнул до 4-месячного минимума.
По данным СМИ, ракета развалилась на три части и упала в океан более чем в тысяче километров от острова Хоккайдо. Японские власти требуют срочного созыва Собвеза ООН. Президент США Дональд Трамп прокомментировал поступок Северной Кореи. По его словам, если лидер КНДР сделает что-нибудь с тихоокеанским островом Гуам, «с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».
В МИД России также заявили, что наша страна «видит тенденцию к эскалации на Корейском полуострове, учения Южной Кореи и США осложнили обстановку» — это слова заместителя главы ведомства Сергея Рябкова.
По данным СМИ, ракета развалилась на три части и упала в океан более чем в тысяче километров от острова Хоккайдо. Японские власти требуют срочного созыва Собвеза ООН. Президент США Дональд Трамп прокомментировал поступок Северной Кореи. По его словам, если лидер КНДР сделает что-нибудь с тихоокеанским островом Гуам, «с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».
В МИД России также заявили, что наша страна «видит тенденцию к эскалации на Корейском полуострове, учения Южной Кореи и США осложнили обстановку» — это слова заместителя главы ведомства Сергея Рябкова.
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