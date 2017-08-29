Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 06:19

    Ким Чен Ын в третий раз стал отцом

    комментировать
    Ким Чен Ын в третий раз стал отцом

    Ким Чен Ын в третий раз стал отцом

    Ким Чен Ын в третий раз стал отцом
  • Фото Reuters © 2017

    • Южнокорейская разведка узнала, что жена Ким Чен Ына родила третьего ребенка.

    По данным разведки, жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу родила в феврале этого года. Пол и имя ребенка неизвестны, передает ТАСС.

    Ким Чен Ын женился на Ли Соль Чжу в 2009 году. О первом ребенке известно лишь то, что он родился в 2010 году. Второй ребенок — девочка Ким Чжу Э — родилась в 2013 году.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru