Ким Чен Ын в третий раз стал отцом

Южнокорейская разведка узнала, что жена Ким Чен Ына родила третьего ребенка.
По данным разведки, жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу родила в феврале этого года. Пол и имя ребенка неизвестны, передает ТАСС.
Ким Чен Ын женился на Ли Соль Чжу в 2009 году. О первом ребенке известно лишь то, что он родился в 2010 году. Второй ребенок — девочка Ким Чжу Э — родилась в 2013 году.
Ким Чен Ын женился на Ли Соль Чжу в 2009 году. О первом ребенке известно лишь то, что он родился в 2010 году. Второй ребенок — девочка Ким Чжу Э — родилась в 2013 году.
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