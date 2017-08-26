Дядя осиротевшего Даниила Морозова обратился к Трампу с открытым письмом

Дядя девятилетнего Даниила Морозова написал обращение к Дональду Трампу, в котором просит оказать содействие в том, чтобы увидеться с осиротевшим племянником, поскольку к мальчику не пускают родственников из России.
Андрей Морозов, родной дядя осиротевшего российского мальчика Даниила Морозова, написал открытое письмо президенту США, в котором просит допустить его к племяннику, чтобы поддержать мальчика, пережившего страшную трагедию. Но пока что американские власти отказывают ему в этом. Телекомпания НТВ получила текст письма.
Андрей Морозов, дядя Даниила Морозова: «Уважаемый Mr.Трамп! Недавно в моей семье случилась страшная трагедия, в результате которой остался без родителей мой племянник Даниил Морозов, находящийся в данный момент в Калифорнии у органов опеки. Узнав первые новости, я сразу же вылетел в Лос-Анджелес, чтобы позаботится о Даниле и оформить над ним опеку. Однако при попытке связаться с учреждением, где сейчас находится Даниил, и увидеться с ним, я получил жесткий отказ в очень грубой форме.
Я всегда относился к Даниилу, как к родному сыну, регулярно общался с ним, когда навещал брата и когда они навещали меня в Москве. Каждую неделю созванивался с ними по телефону и Skype. Я очень хочу оградить моего племянника от всех бед и помочь ему пережить случившееся, окружить Даниила теплом и заботой в кругу его родных и близких, вырастить и воспитать его, как родного сына. Прошу Вас, помогите мне встретиться с племянником, чтобы он уже сейчас знал, что он не один и у него по-прежнему есть любящая семья.
Искренне надеюсь на Вашу помощь и содействие. Помогите Даниилу вернуться к семье».
Напомним, 9-летний Даниил (Даниэль) Морозов был похищен в США собственным отцом Константином после того, как тот убил свою бывшую жену Наталью, мать Даниэля. Следствие считает, что мужчина убил жену на почве ревности. Константин Морозов сутки скрывался с сыном в доме своих знакомых в Лос-Анджелесе, но полиция выследила его. Мужчина был застрелен при задержании. Мальчик находится на попечении соцслужб Лос-Анджелеса, ему оказывают помощь психологи.
Дальнейшую судьбу Даниила Морозова будет решать суд. У ребенка двойное гражданство. Бабушка хочет забрать внука в Удмуртию. Взять под опеку осиротевшего мальчика намерен и гражданский муж его матери, американец.
Андрей Морозов, дядя Даниила Морозова: «Уважаемый Mr.Трамп! Недавно в моей семье случилась страшная трагедия, в результате которой остался без родителей мой племянник Даниил Морозов, находящийся в данный момент в Калифорнии у органов опеки. Узнав первые новости, я сразу же вылетел в Лос-Анджелес, чтобы позаботится о Даниле и оформить над ним опеку. Однако при попытке связаться с учреждением, где сейчас находится Даниил, и увидеться с ним, я получил жесткий отказ в очень грубой форме.
Я всегда относился к Даниилу, как к родному сыну, регулярно общался с ним, когда навещал брата и когда они навещали меня в Москве. Каждую неделю созванивался с ними по телефону и Skype. Я очень хочу оградить моего племянника от всех бед и помочь ему пережить случившееся, окружить Даниила теплом и заботой в кругу его родных и близких, вырастить и воспитать его, как родного сына. Прошу Вас, помогите мне встретиться с племянником, чтобы он уже сейчас знал, что он не один и у него по-прежнему есть любящая семья.
Искренне надеюсь на Вашу помощь и содействие. Помогите Даниилу вернуться к семье».
Напомним, 9-летний Даниил (Даниэль) Морозов был похищен в США собственным отцом Константином после того, как тот убил свою бывшую жену Наталью, мать Даниэля. Следствие считает, что мужчина убил жену на почве ревности. Константин Морозов сутки скрывался с сыном в доме своих знакомых в Лос-Анджелесе, но полиция выследила его. Мужчина был застрелен при задержании. Мальчик находится на попечении соцслужб Лос-Анджелеса, ему оказывают помощь психологи.
Дальнейшую судьбу Даниила Морозова будет решать суд. У ребенка двойное гражданство. Бабушка хочет забрать внука в Удмуртию. Взять под опеку осиротевшего мальчика намерен и гражданский муж его матери, американец.
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