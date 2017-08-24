У осиротевшего в США мальчика нашлась бабушка в Удмуртии

Бабушка
9-летнего мальчика, потерявшего обоих родителей в США, намерена добиваться переезда внука в Удмуртию.
У Даниэля Морозова, чей отец был убит в Лос-Анджелесе при попытке вывезти ребенка из дома друга, нашлась бабушка по материнской линии. Женщина, чье имя не называется, живет в удмуртском городе Сарапуле. Она заявила о намерении добиться переезда ребенка в Россию, так как в США у него не осталось родственников.
Бабушка Даниэля Морозова: «Это же все, что осталось от моей старшей доченьки, это единственный ее ребенок».
Она уточнила, что у мальчика двойное гражданство, так как он родился в США. Поговорить с внуком, по ее словам, ей еще не удалось, но в ближайшее время с ней обещало связаться российское консульство в США.
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил, что власти республики готовы помочь женщине не только в переезде Даниэля, но и в перевозке тела его матери Натальи на родину в Сарапул для похорон, передает «Интерфакс».
Александр Бречалов, врио главы Удмуртии: «Это ужасная трагедия, я соболезную семье. Мы связались с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и договорились, что окажем необходимую помощь в оформлении документов, чтобы ребенок смог вернуться к бабушке».
9-летний Даниэль Морозов был похищен собственным отцом Константином после того, как тот убил свою бывшую жену Наталью, мать Даниэля. Следствие считает, что Морозов-старший убил жену из ревности. Он сутки скрывался с сыном в доме знакомых в Лос-Анджелесе, но полиция выследила его и застрелила.
Сейчас Даниэль находится на попечении соцслужб Лос-Анджелеса. Сообщается, что он в безопасности, но ему необходима помощь психологов.
Бабушка Даниэля Морозова: «Это же все, что осталось от моей старшей доченьки, это единственный ее ребенок».
Она уточнила, что у мальчика двойное гражданство, так как он родился в США. Поговорить с внуком, по ее словам, ей еще не удалось, но в ближайшее время с ней обещало связаться российское консульство в США.
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил, что власти республики готовы помочь женщине не только в переезде Даниэля, но и в перевозке тела его матери Натальи на родину в Сарапул для похорон, передает «Интерфакс».
Александр Бречалов, врио главы Удмуртии: «Это ужасная трагедия, я соболезную семье. Мы связались с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и договорились, что окажем необходимую помощь в оформлении документов, чтобы ребенок смог вернуться к бабушке».
9-летний Даниэль Морозов был похищен собственным отцом Константином после того, как тот убил свою бывшую жену Наталью, мать Даниэля. Следствие считает, что Морозов-старший убил жену из ревности. Он сутки скрывался с сыном в доме знакомых в Лос-Анджелесе, но полиция выследила его и застрелила.
Сейчас Даниэль находится на попечении соцслужб Лос-Анджелеса. Сообщается, что он в безопасности, но ему необходима помощь психологов.
Комментарии