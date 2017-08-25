Судьбу осиротевшего Даниэля Морозова решит суд в США

Американский суд решит, с кем будет жить девятилетний мальчик, отец которого убил его мать и был застрелен полицией.
Судьбу девятилетнего Даниэля Морозова, отец которого был застрелен при попытке похитить мальчика, будет решать суд в США, так как ребенок имеет гражданство этой страны вместе с российским. Как сообщила «Интерфаксу» уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова, мальчик родился в США и привык к жизни здесь. Кроме того, у него хорошие отношения с гражданским мужем его матери — американцем.
Кузнецова отметила, что родственники Морозова по материнской линии также хорошо его знают. Они живут в Подмосковье.
Кузнецова встретилась с тетей мальчика, которая и рассказала о ситуации в семье. Родные погибшей матери Морозова намерены приехать в США, чтобы проститься с ней и повидаться с мальчиком. Бабушка Морозова заявила о намерении забрать ребенка в удмуртский Сарапул. Власти Удмуртии уже сообщили, что оказывают ей помощь в получении загранпаспорта.
Напомним, что 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России в ответ на решение РФ сократить штат американской дипмиссии в стране.
9-летний Даниэль Морозов был похищен собственным отцом Константином после того, как тот убил свою бывшую жену Наталью, мать Даниэля. Следствие считает, что Морозов-старший убил жену из ревности. Он сутки скрывался с сыном в доме знакомых в Лос-Анджелесе, но полиция выследила его и застрелила.
Сейчас мальчик находится на попечении соцслужб Лос-Анджелеса. Сообщается, что он в безопасности, но ему необходима помощь психологов.
Кузнецова отметила, что родственники Морозова по материнской линии также хорошо его знают. Они живут в Подмосковье.
Кузнецова встретилась с тетей мальчика, которая и рассказала о ситуации в семье. Родные погибшей матери Морозова намерены приехать в США, чтобы проститься с ней и повидаться с мальчиком. Бабушка Морозова заявила о намерении забрать ребенка в удмуртский Сарапул. Власти Удмуртии уже сообщили, что оказывают ей помощь в получении загранпаспорта.
Напомним, что 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России в ответ на решение РФ сократить штат американской дипмиссии в стране.
9-летний Даниэль Морозов был похищен собственным отцом Константином после того, как тот убил свою бывшую жену Наталью, мать Даниэля. Следствие считает, что Морозов-старший убил жену из ревности. Он сутки скрывался с сыном в доме знакомых в Лос-Анджелесе, но полиция выследила его и застрелила.
Сейчас мальчик находится на попечении соцслужб Лос-Анджелеса. Сообщается, что он в безопасности, но ему необходима помощь психологов.
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