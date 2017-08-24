В США полиция застрелила похитившего ребенка россиянина

В Калифорнии полиция застрелила гражданина России, который, предположительно, убил свою жену и похитил их сына.
22 августа полиция объявила в розыск 48-летнего Константина Морозова — в его доме в городе Санта-Мария была найдена убитой его жена, также гражданка РФ. Мужчину обнаружили в пригороде Лос-Анджелеса Энсино, когда он выходил из дома своего друга вместе с 9-летним сыном.
За Морозовым установили слежку, в ходе операции по задержанию полицейские применили оружие. Россиянин скончался от полученного ранения.
Генконсульство РФ в Сан-Франциско подтвердило, что 9-летний Даниэль Морозов является российским гражданином. Сейчас мальчик находится на попечении социальных служб, передает ТАСС.
За Морозовым установили слежку, в ходе операции по задержанию полицейские применили оружие. Россиянин скончался от полученного ранения.
Генконсульство РФ в Сан-Франциско подтвердило, что 9-летний Даниэль Морозов является российским гражданином. Сейчас мальчик находится на попечении социальных служб, передает ТАСС.
The parents of #SantaMaria boy Daniel Morozov, both of whom are dead, were locked in a bitter divorce battle https://t.co/nZwMCWHxwO— Gabby Ferreira (@Its_GabbyF) 23 августа 2017 г.
Kidnapper Daniel Morozov Shot and Killed By Police, 9-Year-Old Son Konstantin Morozov Found https://t.co/sosLgQMcPD pic.twitter.com/OAA6o7hsGB— Fugitive Watch (@FugitiveWatch) 23 августа 2017 г.
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