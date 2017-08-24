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  • 24.08, 05:03

    В США полиция застрелила похитившего ребенка россиянина

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    В США полиция застрелила похитившего ребенка россиянина

    В США полиция застрелила похитившего ребенка россиянина

    В Калифорнии полиция застрелила гражданина России, который, предположительно, убил свою жену и похитил их сына.

    22 августа полиция объявила в розыск 48-летнего Константина Морозова — в его доме в городе Санта-Мария была найдена убитой его жена, также гражданка РФ. Мужчину обнаружили в пригороде Лос-Анджелеса Энсино, когда он выходил из дома своего друга вместе с 9-летним сыном.

    За Морозовым установили слежку, в ходе операции по задержанию полицейские применили оружие. Россиянин скончался от полученного ранения.

    Генконсульство РФ в Сан-Франциско подтвердило, что 9-летний Даниэль Морозов является российским гражданином. Сейчас мальчик находится на попечении социальных служб, передает ТАСС.



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