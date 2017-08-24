Застреленный в США россиянин убил бывшую жену из ревности

Решать судьбу девятилетнего школьника, оставшегося в США без родителей, будут российские дипломаты. Отец Даниэля Морозова во время ссоры расправился с бывшей супругой, а затем был застрелен полицией
Лос-Анджелеса в ходе задержания.
По официальной версии полиции Лос-Анджелеса, огонь на поражение офицеры вынуждены были открыть, поскольку знали, что Константин Морозов вооружен. До этого мужчина застрелил свою бывшую жену, похитил сына и в течение суток скрывался в доме родственников. Они-то и обратились к правоохранителям, заподозрив, что в семье россиянина что-то произошло. Местные детективы организовали слежку за Морозовым и подобрали, по их мнению, подходящий момент.
Эндрю Брайс, детектив полиции: «Информацию мы получили от родственников погибшей женщины. Они подняли тревогу. Мы не сомневались в том, что ее супруг находится здесь, в пригороде Лос-Анджелеса. Мы организовали спецоперацию и дежурили здесь, в этом районе».
Константин и Наталья Морозовы переехали в Штаты около 20 лет назад. Обосновались в городе Санта-Мария, округ Санта-Барбары, а не так давно Наталья объявила мужу о своем решении развестись. Все более чем прозаично: школьная медсестра влюбилась в инструктора по восточным единоборствам. Тот был тренером девятилетнего сына россиянки, Даниэля. И был готов взять опеку над чужим ребенком. Об измене Морозов узнал уже после развода и дал понять бывшей, что отомстит. Поддержку Наталья искала у друзей.
Ирина Малкмус, подруга Натальи Морозовой: «Она сказала мне: боюсь, он может убить или отравить меня. Наталья хотела развестись с Константином, потому что она больше не могла с ним жить. И уверяла, что их скандалы травмируют психику Даниэля».
Женская интуиция не подвела. Причем, полагают полицейские, Морозов расправился с бывшей женой в присутствии сына. После чего собрал его вещи, документы и пустился в бега. Вероятно, планировал уехать из страны. Не исключено, что на родину, поскольку у мальчика есть и российское гражданство. Но довести этот план до конца не сумел.
Сейчас Даниэль находится на попечении соцслужб Лос-Анджелеса. С мальчиком работают психологи. Специалисты говорят, что школьник подавлен и ни с кем не разговаривает. Решением судьбы мальчика заняты и российские дипломаты. По некоторой информации, в России уже нашлись родственники ребенка. И, разумеется, сотрудники посольства сделают все возможное, чтобы опеку над сиротой взяли именно они, передает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
Эндрю Брайс, детектив полиции: «Информацию мы получили от родственников погибшей женщины. Они подняли тревогу. Мы не сомневались в том, что ее супруг находится здесь, в пригороде Лос-Анджелеса. Мы организовали спецоперацию и дежурили здесь, в этом районе».
Константин и Наталья Морозовы переехали в Штаты около 20 лет назад. Обосновались в городе Санта-Мария, округ Санта-Барбары, а не так давно Наталья объявила мужу о своем решении развестись. Все более чем прозаично: школьная медсестра влюбилась в инструктора по восточным единоборствам. Тот был тренером девятилетнего сына россиянки, Даниэля. И был готов взять опеку над чужим ребенком. Об измене Морозов узнал уже после развода и дал понять бывшей, что отомстит. Поддержку Наталья искала у друзей.
Ирина Малкмус, подруга Натальи Морозовой: «Она сказала мне: боюсь, он может убить или отравить меня. Наталья хотела развестись с Константином, потому что она больше не могла с ним жить. И уверяла, что их скандалы травмируют психику Даниэля».
Женская интуиция не подвела. Причем, полагают полицейские, Морозов расправился с бывшей женой в присутствии сына. После чего собрал его вещи, документы и пустился в бега. Вероятно, планировал уехать из страны. Не исключено, что на родину, поскольку у мальчика есть и российское гражданство. Но довести этот план до конца не сумел.
Сейчас Даниэль находится на попечении соцслужб Лос-Анджелеса. С мальчиком работают психологи. Специалисты говорят, что школьник подавлен и ни с кем не разговаривает. Решением судьбы мальчика заняты и российские дипломаты. По некоторой информации, в России уже нашлись родственники ребенка. И, разумеется, сотрудники посольства сделают все возможное, чтобы опеку над сиротой взяли именно они, передает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
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