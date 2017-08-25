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  • 25.08, 19:50

    При крушении автобуса на Кубани один человек пропал без вести

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    При крушении автобуса на Кубани один человек пропал без вести

    При крушении автобуса на Кубани один человек пропал без вести

    При крушении автобуса на Кубани один человек пропал без вести

    Поисково-спасательные работы на месте падения автобуса в море в Краснодарском крае продолжаются.

    Как сообщили в местной администрации, сейчас ведутся поиски одного из пассажиров автобуса — Михаила Сороколетова.

    Ранее его имя было внесено в список погибших в результате катастрофы.

    Сейчас на месте продолжают работать водолазы, они совершили более 60 погружений. Кроме того, к аварийно-спасательным работам на месте ЧП привлечено четыре плавсредства.

    Также оперативные группы МЧС России работают в лечебных учреждениях, куда были доставлены пострадавшие. Для оказания психологической помощи привлечены 15 специалистов, передает ТАСС.

    смотретьЧисло жертв катастрофы с автобусом на Кубани достигло 18 человек
    Число жертв катастрофы с автобусом на Кубани достигло 18 человек
    Напомним, сегодня утром в поселке Волна автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате погибли 18 человек. Еще 33 получили травмы и были госпитализированы.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ тормозов. В связи с трагедией 26 августа объявлено на Кубани днем траура.

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