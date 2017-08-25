При крушении автобуса на Кубани один человек пропал без вести

Поисково-спасательные работы на месте падения автобуса в море в Краснодарском крае продолжаются.
Как сообщили в местной администрации, сейчас ведутся поиски одного из пассажиров автобуса — Михаила Сороколетова.
Ранее его имя было внесено в список погибших в результате катастрофы.
Сейчас на месте продолжают работать водолазы, они совершили более 60 погружений. Кроме того, к аварийно-спасательным работам на месте ЧП привлечено четыре плавсредства.
Также оперативные группы МЧС России работают в лечебных учреждениях, куда были доставлены пострадавшие. Для оказания психологической помощи привлечены 15 специалистов, передает ТАСС.
Напомним, сегодня утром в поселке Волна автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате погибли 18 человек. Еще 33 получили травмы и были госпитализированы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ тормозов. В связи с трагедией 26 августа объявлено на Кубани днем траура.
Ранее его имя было внесено в список погибших в результате катастрофы.
Сейчас на месте продолжают работать водолазы, они совершили более 60 погружений. Кроме того, к аварийно-спасательным работам на месте ЧП привлечено четыре плавсредства.
Также оперативные группы МЧС России работают в лечебных учреждениях, куда были доставлены пострадавшие. Для оказания психологической помощи привлечены 15 специалистов, передает ТАСС.
Напомним, сегодня утром в поселке Волна автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате погибли 18 человек. Еще 33 получили травмы и были госпитализированы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ тормозов. В связи с трагедией 26 августа объявлено на Кубани днем траура.
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