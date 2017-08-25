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  • 25.08, 17:39

    Названы имена 18 жертв крушения автобуса на Кубани

    4 комментария
    Названы имена 18 жертв крушения автобуса на Кубани

    Названы имена 18 жертв крушения автобуса на Кубани

    Названы имена 18 жертв крушения автобуса на Кубани

    Установлены личности всех 18 погибших в автокатастрофе в Краснодарском крае, где с моста в воду упал автобус с рабочими.

    Имена погибших назвали власти Темрюкского района. Самому молодому из погибших было 23 года.

    1. Аблязов Сервер Мустафаевич, 03.10.1988;
    2. Антонов Александр Александрович, 05.05.1989;
    3. Бойко Олег Александрович, 03.10.1966;
    4. Булудян Армен Седракович, 14.10.1978;
    5. Булудян Седрак Саркисович, 27.09.1953;
    6. Городилов Юрий Юрьевич, 23.01.1963;
    7. Дедух Вадим Вадимович, 04.09.1971;
    8. Демьянов Яков Николаевич, 26.10.1963;
    9. Колмыков Сергей Викторович, 27.07.1984;
    10. Ляхно Юрий Иванович, 21.02.1990;
    11. Марданов Андрей Борисович, 19.09.1967;
    12. Оськин Николай Григорьевич, 24.07.1978;
    13. Саликов Ринат Тагирджанович, 24.04.1988;
    14. Саликов Тагирджан Тимофеевич, 16.10.1963;
    15. Уваров Сергей Александрович, 20.05.1994;
    16. Щербаков Владимир Павлович, 23.09.1973;
    17. Куделько Андрей Евгеньевич, 15.05.1966;
    18. Сороколетов Михаил Владимирович, 15.02.1983.

    Также в пресс-службе администрации отметили, что для родных погибших и пострадавших организована «горячая линия» 8(86148) 60986 или 8(918) 0403480. Работает т «горячая линия» УМЧС России по Краснодарскому краю: 8(861) 2686440.

    смотретьЧисло жертв катастрофы с автобусом на Кубани достигло 18 человек
    Число жертв катастрофы с автобусом на Кубани достигло 18 человек
    Напомним, автобус, который перевозил рабочих, сегодня утром упал в Чёрное море у населенного пункта Волна. В салоне находились около 50 человек, спасти удалось 33, почти все они были госпитализированы. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

    смотретьАвтокатастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП
    Автокатастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП
    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рассматриваются различные версии, в том числе об отказе тормозов.

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