Названы имена 18 жертв крушения автобуса на Кубани

Установлены личности всех 18 погибших в автокатастрофе в Краснодарском крае, где с моста в воду упал автобус с рабочими.
Имена погибших назвали власти Темрюкского района. Самому молодому из погибших было 23 года.
1. Аблязов Сервер Мустафаевич, 03.10.1988;
2. Антонов Александр Александрович, 05.05.1989;
3. Бойко Олег Александрович, 03.10.1966;
4. Булудян Армен Седракович, 14.10.1978;
5. Булудян Седрак Саркисович, 27.09.1953;
6. Городилов Юрий Юрьевич, 23.01.1963;
7. Дедух Вадим Вадимович, 04.09.1971;
8. Демьянов Яков Николаевич, 26.10.1963;
9. Колмыков Сергей Викторович, 27.07.1984;
10. Ляхно Юрий Иванович, 21.02.1990;
11. Марданов Андрей Борисович, 19.09.1967;
12. Оськин Николай Григорьевич, 24.07.1978;
13. Саликов Ринат Тагирджанович, 24.04.1988;
14. Саликов Тагирджан Тимофеевич, 16.10.1963;
15. Уваров Сергей Александрович, 20.05.1994;
16. Щербаков Владимир Павлович, 23.09.1973;
17. Куделько Андрей Евгеньевич, 15.05.1966;
18. Сороколетов Михаил Владимирович, 15.02.1983.
Также в пресс-службе администрации отметили, что для родных погибших и пострадавших организована «горячая линия» 8(86148) 60986 или 8(918) 0403480. Работает т «горячая линия» УМЧС России по Краснодарскому краю: 8(861) 2686440.
Напомним, автобус, который перевозил рабочих, сегодня утром упал в Чёрное море у населенного пункта Волна. В салоне находились около 50 человек, спасти удалось 33, почти все они были госпитализированы. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рассматриваются различные версии, в том числе об отказе тормозов.
1. Аблязов Сервер Мустафаевич, 03.10.1988;
2. Антонов Александр Александрович, 05.05.1989;
3. Бойко Олег Александрович, 03.10.1966;
4. Булудян Армен Седракович, 14.10.1978;
5. Булудян Седрак Саркисович, 27.09.1953;
6. Городилов Юрий Юрьевич, 23.01.1963;
7. Дедух Вадим Вадимович, 04.09.1971;
8. Демьянов Яков Николаевич, 26.10.1963;
9. Колмыков Сергей Викторович, 27.07.1984;
10. Ляхно Юрий Иванович, 21.02.1990;
11. Марданов Андрей Борисович, 19.09.1967;
12. Оськин Николай Григорьевич, 24.07.1978;
13. Саликов Ринат Тагирджанович, 24.04.1988;
14. Саликов Тагирджан Тимофеевич, 16.10.1963;
15. Уваров Сергей Александрович, 20.05.1994;
16. Щербаков Владимир Павлович, 23.09.1973;
17. Куделько Андрей Евгеньевич, 15.05.1966;
18. Сороколетов Михаил Владимирович, 15.02.1983.
Также в пресс-службе администрации отметили, что для родных погибших и пострадавших организована «горячая линия» 8(86148) 60986 или 8(918) 0403480. Работает т «горячая линия» УМЧС России по Краснодарскому краю: 8(861) 2686440.
Напомним, автобус, который перевозил рабочих, сегодня утром упал в Чёрное море у населенного пункта Волна. В салоне находились около 50 человек, спасти удалось 33, почти все они были госпитализированы. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рассматриваются различные версии, в том числе об отказе тормозов.
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