Число жертв катастрофы с автобусом на Кубани достигло 18 человек

В катастрофе с упавшим в Чёрное море автобусом погибли 18 человек, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю.
Таким образом, подтвердилась информация о том, что спасатели нашли тело 18-го погибшего в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае, передает ТАСС. Работы по подъему тел завершены. В ближайшее время на сайте райадминистрации будет опубликован список погибших и пострадавших.
Напомним, автобус, который вез рабочих — строителей пирса для компании «Таманьнефтегаз», упал в море у населенного пункта Волна. По всей видимости, причиной катастрофы стал отказ тормозов. В салоне находились около 50 человек, спасти удалось 33, почти все они госпитализированы, многие — в тяжелом состоянии. Глубина моря на участке, где произошла авария, — около 12 метров.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что перевозка рабочих осуществлялась на автобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю 1963 года рождения.
Напомним, автобус, который вез рабочих — строителей пирса для компании «Таманьнефтегаз», упал в море у населенного пункта Волна. По всей видимости, причиной катастрофы стал отказ тормозов. В салоне находились около 50 человек, спасти удалось 33, почти все они госпитализированы, многие — в тяжелом состоянии. Глубина моря на участке, где произошла авария, — около 12 метров.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что перевозка рабочих осуществлялась на автобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю 1963 года рождения.
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